「代理教師荒」原因曝光　國小教甄職缺連續2年破4千個

▲中小學開學，各縣市出現代理教師荒，台北市找不齊代理教師。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

中小學本周三開學，但全台卻大鬧代理教師荒。根據教育部統計資料，從民國108到110年度，全台釋出國小正式教師總職缺都在2000個左右，但由於教育部控管代理教師比率，在111與112年度，連續2年都開出超過4000個名額，導致許多代理教師「上岸」並回鄉任教，教育部長日前潘文忠就提及，今年超過5000名教師補足正式缺，才導致部分學校不易找代理教師。

全國中小學北周三（8/30）開學，今年卻因各縣市廣開正式教師缺額，導致許多錄取教師返鄉任教，北市學校面臨史無前例的代理教師荒，仍有許多學校找不齊師資，甚至導師還沒到位。

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對於這波代理教師，全教總表示，主因是教育部要求各縣市逐步調降國中小代理教師員額比率，以上限8％為目標，導致各校開出很多正式教師職缺，加上代理教師完整聘期在今年落實，不少代理教師成功「上岸」，離開生活費較高的都會區，返鄉任教。

教育部的資料也呈現相同狀況。從108到110年度，全台釋出國小正式教師總職缺，分別2196名、1917名、1939名，但到111到112年度，全台釋出國小正式教師總職缺分別4191名、4218名。

教育部則表示，根據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，各校在不超過全校教師員額編制數8％範圍內，將專任員額控留。故國教署以不超過8％作為盤點各校教師員額控管比率目標，但考量各縣市所屬學校有面臨少子化學生人數降低情形，請各縣市政府及各校衡酌人口變動情形，透過教師甄選、介聘與公費生等方式，分年降低員額控管率到不超過8％目標。

教育部指出，111學年度，全國員額控留比率國中控留員額的代理教師比率已降至9.69%，國小11.14%，均有逐步下降趨勢。112學年度因剛開學，相關數據尚待縣市及學校整理。