躲過論文遭控涉抄襲風暴　鄭淵全接任國教院院長

▲鄭淵全曾遭控論文涉及抄襲，但教育部今天仍宣布鄭接任國教院院長。（圖／摘自教育部網站）

記者許敏溶／台北報導

教育部綜合規劃司司長鄭淵全，上月初曾遭指控論文涉及抄襲。但今（1日）仍在教育部長潘文忠監交下，正式接任國家教育研究院院長。教育部表示，行政院已核定國教院院長由鄭淵全接任；綜規司司長則由教育部秘書處處長陳素艶接任，並將在明天就任。

教育部表示，在行政院核定後，執掌12年國教的國教院院長，今天上午在國教院三峽院區舉行交接典禮，在教育部長潘文忠監交下，由原任綜規司長鄭淵全；教育部綜規司司長，則由教育部秘書處處長陳素艶接任；教育部秘書處處長職務則由教育部秘書處副處長杜國正接任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭淵全由清華大學借調擔任教育部綜規司司長，學界早傳出鄭淵全將接任國教院長，但在上月初卻遭不具名人士透過媒體爆料，指鄭任教於國立新竹教育大學時，期刊論文涉及抄襲學生學位論文，且疑似一稿多投。

但鄭淵全出面反駁，指自己擔任竹師附小校長期間，得到很多課程領導與發展寶貴經驗，並以此作為自己研究專長與主軸，學生是跟著他學習，怎麼會倒過來說他抄襲，這樣邏輯很奇怪。而從行政院核定鄭淵全接任國教院長，顯示鄭淵全躲過這次論文抄襲風暴。