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今天開學！教部免費提供生理用品　北市：統一採購再給學生

▲▼教育部免費提供生理用品，9.5萬名學生受惠，北市則統一採購再給學生。（圖／教育部提供）

▲教育部從本學期起免費提供生理用品，9.5萬名學生受惠。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

今天（30日）中小學開學，教育部今年將投入超過1億元預算，免費提供9.5萬名學生生理用品。北市教育局則表示，現已全面補助5年級至9年級學生200元生理用品兌換券，8月起另再補助國小四年級及高中職不利處境學生，由學校統一採購生理用品，提供不利處境學生自主、免費領取。

教育部「友善提供多元生理用品計畫」從8月1日起，在全國各級學校及10處部屬場館，針對9萬5千名不利處境學生、或未隨身攜帶生理用品而有急需的學生及進入部屬場館民眾，提供多元生理用品，並於校內及教育部所屬場館設置定點提供急需取用，112年度投入1億2百萬元預算，113年度起每年固定編列約2.5億元預算。

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教育部表示，針對高級中等以下學校不利處境學生，各縣市及國教署所轄學校都已完成取用規劃，依照各縣市規劃不同，學生可直接取得多元生理用品，或持紙本/電子票券、禮物卡，前往超商、超市或賣場等通路進行兌換。

至於公私立大專校院不利處境學生，教育部則在5月修正發布「大專校院弱勢學生助學計畫」，以該助學計畫對象為主，將多元生理用品納入計畫內的生活助學金補助範圍，學生可至販售場所選購生理用品。

以台北市為例，北市教育局指出，已經全面補助5年級至9年級學生，由酷課雲系統每月派發200元生理用品兌換券，讓學生及家長自行至萊爾富、全家及統一超商門市兌換生理用品，三大超商提供至少10項生理用品讓學生選擇，並涵蓋護墊、衛生棉及衛生棉條等不同類型，受惠學生約5萬名，包含不利處境學生，並請學校藉由生理用品補助，結合健康教育、健康促進計畫及性別平等教育，辦理月經平權相關講座及活動。

▲▼教育部免費提供生理用品，9.5萬名學生受惠，北市則統一採購再給學生。（圖／教育部提供）

▲教育部從本學期起免費提供生理用品，9.5萬名學生受惠，北市則統一採購再給學生。（圖／教育部提供）

北市教育局指出，配合中央友善提供多元生理用品計畫，今年8月起另再補助國小四年級及高中職不利處境學生，由學校統一採購生理用品，提供不利處境學生自主、免費領取。

北市教育局已在7月20日召開線上說明會，教育局表示，針對中央補助經費及執行方式等進行說明，請各校配合中央政策提供不利處境學生免費生理用品；另請各校於校園內設置至少2處生理用品定點放置處，如健康中心、學務處、輔導室或廁所門口等，供急需的學生自由領取，落實校園月經平權精神。

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