資通訊熱門排擠人文科系　教長建議學生：選擇興趣「增加跨域學習」

▲面對資通訊科系招生排擠人文領域，教長潘文忠建議學生，要選擇自己興趣，並增加跨域學習機會。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因產業需求與政府政策引導，國內大學資通訊科系招生名額大增，也影響高中生選填志願。教育部長潘文忠今（30日）表示，高教才人養成，要回歸大學發展特色與整體產業需求，學生則應該以自己興趣選擇科系，面對產業快速發展，建議學生增加跨領域學習機會。

受少子化影響，國內生源不足，但資通訊科系卻擴大招生，不僅排擠其他專業領域人才培訓，連高中生選擇志願也出現「重理工、輕人文」現象。包括台南一中、北一女與建中的人社班，都陸續停招，中研院士朱敬一也將邀請考試院長黃榮村等人進入高中講授「經典重新來敲門」課程，希望復振人社班熱情。

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面對上述狀況，教育部長潘文忠今天下午在部務會報前接受媒體聯訪時表示，大學招生以大學為主體，教育部以總量管制方式，讓大學因應整體社會發展與大學發展特色與產業變化，包含最近少子化影響，去思考整體校系發展，作為招生策略調整的參考。

潘文忠也坦言，高教這些年變化快速，教育部盡量保留大學在招生系所與校務發展空間，並提醒大學及時因應。這些年國發會也統整出產業的人力需求，教育部也每年提供給各大學參考，未來做科系規劃時，能考慮到國家產業需求狀況。

對於高教才人養成，潘文忠認為，要回歸大學發展與整體產業發展需求，學生則應該選擇自己興趣。為了讓學生面對產業快速變化，教育部已經修訂學位授予法，提供很大彈性空間，賦予學校與學生更多在求學有調整方向的機會，包括跨領域學習，也提醒學生需要具有跨域能力，才能因應時代與產業的需求。