「代理教師荒」教英語、音樂非本科系也可以　教團：國教危機

▲中小學今開學，仍有學校師資沒到位，急徵代理教師。（示意圖／視覺中國）

記者楊惠琪／台北報導

今年因各縣市廣開正式教師缺額，數千名流浪教師「上岸」成功，導致原校的代理、代課老師大缺，全台大鬧代理教師荒。全國中小學今（30日）開學，仍有學校師資沒到位，還有學校急徵導師，甚至有學校因為找不到英語老師，放寬到不用英語系也可以，音樂老師也不需音樂系畢業。

受到各縣市廣開正式教師職缺、重榜情況嚴重，許多代理教師考取後返鄉任教，導致台北市面臨史無前例的代理教師荒，根據「教育部全國高級中等以下學校教師選聘網」公告，北市國小還有近70筆招考公告、國中也有近50筆，其中不乏明星校區。

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像是北市敦化國小仍在招考代理導師職缺，校長劉建男說，其實校內代理教師已經在開學前都找齊了，但今年突然爆發代理教師荒，大家都缺怕了，因為沒辦法預期下學期狀況，只好未雨綢繆，像餐飲業一樣，隨時都在找儲備人力，加上學校屬大型學校，教師約有200人，變數相對較大，必須建立更多代理教師儲備人力。

此外，其他縣市甚至在超過3招後，不斷放寬招考資格，連英語、音樂老師不用相關科系畢業也可以，引發熱議。有家長就批評，英語、音樂都是專業性較高的類科，學校為了找到人力，不斷放寬條件，教育品質堪慮。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，當學校找不到代理、代課老師，只好不斷放寬條件，沒有音樂專長的師資，音樂課可能只能放放影片，對學生的受教權、家長的權益是很大影響，呼籲中央和地方政府應正視今年的代理教師荒，找出真正的因果關係，否則將變成一場國教危機。

侯俊良說，今年代理教師荒，不只是各縣市廣開教甄名額、重榜情況嚴重而已，還有政府長期對代理教師的不友善，包括不健全的薪資福利、有差別式的起薪制度，不但工作聘期不穩定，還要承擔和正式教師一樣的工作量，要被迫接行政、當導師，卻領著打折後的薪資。他並指出，目前師資培育相關科系畢業生，只有不到6成願意投入教職，教育主管機關因正視此問題，提出相關配套。