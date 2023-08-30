　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「代理教師荒」教英語、音樂非本科系也可以　教團：國教危機

▲▼教育，升學，課堂，學校，學生，課綱，老師。（圖／視覺中國）

▲中小學今開學，仍有學校師資沒到位，急徵代理教師。（示意圖／視覺中國）

記者楊惠琪／台北報導

今年因各縣市廣開正式教師缺額，數千名流浪教師「上岸」成功，導致原校的代理、代課老師大缺，全台大鬧代理教師荒。全國中小學今（30日）開學，仍有學校師資沒到位，還有學校急徵導師，甚至有學校因為找不到英語老師，放寬到不用英語系也可以，音樂老師也不需音樂系畢業。

受到各縣市廣開正式教師職缺、重榜情況嚴重，許多代理教師考取後返鄉任教，導致台北市面臨史無前例的代理教師荒，根據「教育部全國高級中等以下學校教師選聘網」公告，北市國小還有近70筆招考公告、國中也有近50筆，其中不乏明星校區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

像是北市敦化國小仍在招考代理導師職缺，校長劉建男說，其實校內代理教師已經在開學前都找齊了，但今年突然爆發代理教師荒，大家都缺怕了，因為沒辦法預期下學期狀況，只好未雨綢繆，像餐飲業一樣，隨時都在找儲備人力，加上學校屬大型學校，教師約有200人，變數相對較大，必須建立更多代理教師儲備人力。

此外，其他縣市甚至在超過3招後，不斷放寬招考資格，連英語、音樂老師不用相關科系畢業也可以，引發熱議。有家長就批評，英語、音樂都是專業性較高的類科，學校為了找到人力，不斷放寬條件，教育品質堪慮。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，當學校找不到代理、代課老師，只好不斷放寬條件，沒有音樂專長的師資，音樂課可能只能放放影片，對學生的受教權、家長的權益是很大影響，呼籲中央和地方政府應正視今年的代理教師荒，找出真正的因果關係，否則將變成一場國教危機。

侯俊良說，今年代理教師荒，不只是各縣市廣開教甄名額、重榜情況嚴重而已，還有政府長期對代理教師的不友善，包括不健全的薪資福利、有差別式的起薪制度，不但工作聘期不穩定，還要承擔和正式教師一樣的工作量，要被迫接行政、當導師，卻領著打折後的薪資。他並指出，目前師資培育相關科系畢業生，只有不到6成願意投入教職，教育主管機關因正視此問題，提出相關配套。

ET快訊
快訊／6刀殺死鄰居！　男滿身血大街奔跑
快訊／捷運站外樹木倒塌！　30多歲女遭砸中
女穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾過慘死
《鬼家人》確定代表台灣　角逐奧斯卡「最佳國際影片」
快訊／當街砍死22歲女友　兇手抓到了
小薰襯衫扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎
爸爸騎車遭路樹砸死！　女兒到場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中海線最大規模徵才9／2登場　1200職缺！4星酒店主管月薪5萬

文化大學切割助理教授！聲明文急關留言　一票學生炸鍋

資通訊熱門排擠人文科系　教長建議學生：選擇興趣「增加跨域學習」

分手2個月！前任+新歡「3人在同公司」她超尷尬：辦公室戀情的惡果

蘇拉將解除警報！台鐵今午夜前正常行駛　退票免手續費

XBB疫苗接種規劃出爐！拚9月底「分階段打」65歲以上第一優先

獨／飛測機衝出滑行道！民航局證實「調查中」：人員均安

上大學「老媽突送入學禮」新生妹驚呆！　一票人狂讚：超開明

降不下來！上半年交通事故奪259條人命　交部點名台中死亡增最多

北榮桃園分院守護爺爺「皮夾裡的心願」　陪他走完最後一段路

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

台中海線最大規模徵才9／2登場　1200職缺！4星酒店主管月薪5萬

文化大學切割助理教授！聲明文急關留言　一票學生炸鍋

資通訊熱門排擠人文科系　教長建議學生：選擇興趣「增加跨域學習」

分手2個月！前任+新歡「3人在同公司」她超尷尬：辦公室戀情的惡果

蘇拉將解除警報！台鐵今午夜前正常行駛　退票免手續費

XBB疫苗接種規劃出爐！拚9月底「分階段打」65歲以上第一優先

獨／飛測機衝出滑行道！民航局證實「調查中」：人員均安

上大學「老媽突送入學禮」新生妹驚呆！　一票人狂讚：超開明

降不下來！上半年交通事故奪259條人命　交部點名台中死亡增最多

北榮桃園分院守護爺爺「皮夾裡的心願」　陪他走完最後一段路

畫面曝光！女師午休走在路上　「天外突然飛來電線桿」被擊中身亡

全台最大萬聖慶典9／9回歸！雙人早鳥票5.3折　住2天1夜加人不加價

快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

富邦悍將4洋投確定！恩力搶下最後一席　伍茲可能留二軍

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

YT4000萬觀看！　「國民女友」朵芸親解名字密碼

藍指郭台銘「綠派來臥底的」　綠委：乾脆說柯文哲也是民進黨臥底

老司機出事了！高雄選妃名店被抄...他才做一半　怒傷2警下場曝

南韓漁民嘆：福島核廢水害「石斑魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

十二廚特價387元！寒舍APP限量餐券最低27折　加入會員送200元

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

山道猴「男主角真的死了嗎」？　作者公布真相　

再恰都要娶！當老婆超帶財TOP3星座

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

更多熱門

相關新聞

代理教師月薪比正式教師少逾5千元　全教總籲教部：全國應一致基準

代理教師月薪比正式教師少逾5千元　全教總籲教部：全國應一致基準

中小學明天開學，但卻傳出很多學校仍為找不齊代理師資傷腦筋。全教總今（29日）指出，未具合格教師證且未修畢教育學程的大學畢業生，擔任代理老師的月薪不到4萬元，比正式老師少約5千到6千元，等於是歧視性起薪。王婉諭痛批是遭剝兩層皮，齊聲呼籲教育部，應明快宣布全國一致的起敘基準。

後天開學「北市70校缺百名代理教師」　教育局擬3措施救急

後天開學「北市70校缺百名代理教師」　教育局擬3措施救急

代理教師領39K「在台北怎麼活」　北市教育局：努力爭取首都加給

代理教師領39K「在台北怎麼活」　北市教育局：努力爭取首都加給

正式與代理無法跟教學品質畫等號

正式與代理無法跟教學品質畫等號

當代理教師被嗆「打工仔」！工程師男友嫌她沒面子

當代理教師被嗆「打工仔」！工程師男友嫌她沒面子

關鍵字：

代理教師教師甄試流浪教師全教總

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面