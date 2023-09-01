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資本額50萬！「1人公司」拿上億雞蛋補助　李明璇酸：套路好熟悉

▲▼資本額50萬！「1人公司」拿上億雞蛋補助　李明璇酸：套路好熟悉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲資本額50萬「1人公司」拿上億雞蛋補助，李明璇酸：套路好熟悉根本是「高端公司2.0」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市岡山區有一家資本額才50萬元的蛋行「超思公司」，竟獲得農業部上億補助款，引發外界關注。國民黨高雄市立委參選人李明璇今（1）日偕同第六選區立委參選人陳美雅、國民黨高雄市黨部發言人莊為傑召開記者會，秀出照片表示該家名為超思有限公司，既沒有倉儲也沒有辦公室，更直擊超思直接設立在一處岡山民宅中。

李明璇指出，超思公司進口巴西雞蛋獲得1.75億補助款，但該公司去年9月才剛成立，竟正巧搭上「缺蛋順風車」，直接擊敗其他老廠牌，獲得民進黨政府的青睞。

李明璇大酸，這套路好熟悉，根本是「高端公司2.0」，直言民進黨政府除了前年讓高端發疫苗財，去年也讓一家資本額僅200萬的小吃店公司，搖身一變一夕間變成快篩代理商，進口16.5億的快篩大單，諷刺「世界怎麼跟得上台灣」。

她也痛批，難怪政府缺什麼都不怕，因為有缺就有得賺，從疫苗、快篩到雞蛋甚至是綠電，民進黨政府只要成立國家隊，荷包滿滿笑著睡。

▲▼陳美雅質疑，50萬資本額的蛋商，竟然可以獲得1.75億的政府補助額。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳美雅質疑，50萬資本額的蛋商，竟然可以獲得1.75億的政府補助額。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅則批評，去年9月台灣正值蛋荒，「超思」卻在這時於岡山一處民宅成立，無掛招牌、沒有冷凍櫃及蛋車，明顯是間空頭蛋商。她要大家一起協尋超思在哪裡？！沒有公開資料的人頭公司卻領上億補助，政府難道沒有疑問嗎？

陳美雅也質疑，政府計畫補助到明年6月，補助上限在哪？究竟是正值蛋荒還是製造蛋荒跡象讓廠商利用蛋荒圖利？農業部聲稱並未補助特定進口商，但隨即被專家指出，超思的進口雞蛋從海關進來後，直接送往中央畜產會，難道農業部身兼蛋商倉庫？

她最後狠批，高雄民宅內的人頭公司能創造6億產值的進口蛋業務，再從中獲得上億的補助，民進黨執政以來創造各種經濟奇蹟。

▲▼賴清德、鄭文燦出席全國不動產產業賴清德後援會成立大會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）

對此，行政院副院長鄭文燦1日受訪說，進口是採取差額補貼，並沒有暴利，「不管是哪一個貿易商，只要是提供給農委會統籌運用的雞蛋，必須符合這樣的機制」，平抑國內的雞蛋價格盡最大力量，這個過程應該是可以攤在陽光下。

鄭文燦說，農業部已經做了非常完整的說明，從去年年底開始，因為禽流感，還有俄烏戰爭帶來的飼料高漲，加上包括像寒流、老母雞淘汰等等因素，今年上半年國內的雞蛋產量非常不足，造成缺蛋的現象，為了合理供給，而且要平抑蛋價，因此透過農業部以及包括台農發跟中央畜產會來協調各貿易商進口。

鄭文燦說，進口是採取差額補貼，並沒有暴利，差額包括到岸價格跟國內市場價格的落差，外加30%關稅，這個流程非常清楚，不管是哪一個貿易商，只要是提供給農委會統籌運用的雞蛋，必須符合這樣的機制。

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