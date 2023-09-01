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社會 社會焦點 保障人權

詭異毒販出門帶「整包鐵觀音」　警一剪開變鐵證據！內藏1公斤K他命

記者許權毅／台中報導

台中一名25歲袁男在網上販售毒品，警方鎖定後，偽裝成買家約出袁男交易，立刻在大街上包夾袁男逮捕，其中一包「鐵觀音」茶葉看上去正常，警方卻認為，一般人出門鮮少會帶整包茶葉，一剪開赫見1公斤的K他命，並在其家中電腦主機內找到其餘毒品，全案在近日起訴。

▲▼毒販,毒品,K他命。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名毒犯與偽裝成買家的警察交易時，攜帶一整包茶葉，警方一剪開發現，裡頭藏著1公斤K他命。（圖／記者許權毅翻攝）

住在台中的一名袁男在網路當起毒販，利用社群軟體、交友軟體兜售K他命或其他新興毒品，第三警分局員警執行網路巡邏時，發現袁男可疑訊息，偽裝成買家，今年5月與他約在復興路上一間超商前交易，袁男自以為要販毒獲利，實際上卻掉進員警層層部屬的警網裡，只見袁男將車輛停妥，員警立刻將車子前後包夾，大批員警上前壓制，將袁男車輛熄火，成功控制其行動。

▲▼毒販,毒品,K他命。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼員警前後包夾袁男車輛，在他車上、身上搜出大量毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼毒販,毒品,K他命。（圖／記者許權毅翻攝）

袁男下車後，警方在他身上搜出一包一包K他命、大麻，總計約500公克，袁男始終不願承認，僅供稱「不知道」，不過罪證確鑿，仍待警方帶回。警方原先以為，查獲的毒品量就是500公克，卻對一包印有簡體字的「鐵觀音」茶葉相當在意，仔細觀看茶葉包裝封口完整，外觀沒有什麼異常，員警靠著情資，認為內藏暗情，果真一剪開，發現裡頭全都是K他命，整整1公斤。此外，也在他租屋處的電腦主機找到200公克K他命。

▲▼毒販,毒品,K他命。（圖／記者許權毅翻攝）

▲袁男也將部分毒品藏匿在家中電腦主機裡，通通被警方找到。（圖／記者許權毅翻攝）

據悉，發現袁男販毒時間不長，卻格外小心，經過員警多次誘導，才終於現身交易。袁男還學起知名賣場，標榜能夠「試用」，吸引更多毒蟲購買。

第三警分局偵查隊長楊志源呼籲，遇到要讓你吃、吸下肚的不明物品，不論外表如何光鮮亮麗、時尚潮流，終歸一句，是要你賠上一輩子的毒品。希望大家與警方密切合作，共同為國家未來的主人翁開創安和詳樂的成長環境。另第三分局強調，警方會持續加強查緝毒品犯罪，阻斷毒品傳播鏈，展現維護治安工作的能力與決心，共同營造無毒家園的美好環境。

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