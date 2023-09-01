他開賓士載妹「逆上台北橋」驚悚畫面曝　釀7車連環撞2人竟落跑

記者邱中岳／台北報導

台北橋北市端31日發生重大車禍，1台賓士轎跑車，從重慶北路入口上台北橋後，竟然上橋後直接逆向，撞上對向汽車後造成後方連環車禍，警方目前發現，肇事的白色賓士駕駛就是車主，目前車上2人已經不見蹤影，正全力尋找2人下落。

警方調查，34歲的廖姓男子，在31日上午8時許，開著賓士CLA250，從北市重慶北路、民權西路口上台北橋，但上橋後一路逆向行駛，直接撞上對向汽車，造成後方6台車也連續追撞，警方抵達現場處理，卻不見肇事駕駛蹤跡。



▲白色賓士駕駛與車上女乘客，在肇事後就立刻逃逸離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時白色賓士肇事後，廖姓男駕駛以及另名女乘客，立刻下車並且快速離開，警方不排除2人肇事逃逸，也可能因酒駕畏罪逃離現場，目前正循線找2人下落，並且派出大量警力在現場處理7車連環撞的交通事故。

後方行車紀錄器也拍下整個過程，白色賓士上台北橋後，就直接逆向行駛，先撞上汽車後偏移，後方6台車煞車不及，直接連環追尾，畫面十分驚悚。



▲台北橋在31日上午8時許發生賓士逆向，造成7車連環追撞的重大事故。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，白色賓士為CLA250車型，為賓士入門款的轎跑車，搭配無窗框設計，7速自手排加上2千CC的排氣量，廣受年輕人喜愛，全新車售價在237萬，224匹馬力，0至100加速約落在6秒。