廂型車底盤下沉「載超多」引巡邏警注意　開門驚見5違法打工仔

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局警員在執行路檢勤務，於舊宗路上發現1台廂型車明顯超載，於是上前盤查，發現車上有5名泰國籍男子，均係以觀光簽證台來，但是卻逾期居留，也將5人以及開車載送的司機一起帶回派出所偵訊。

7月下旬，南港分局舊庄街派出所警員，在舊莊街一段145巷口發現1台廂型車，廂型車明顯車身被壓低，且從車窗看進去裡面有超載情況，警員立刻上前攔下車輛進行盤查。

▲警方攔查廂型車，在車上竟躲著5名逃逸泰國籍移工，全部依規定上銬帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

車上下來5名泰國籍男子，全部都是觀光理由來台，平均最大年紀為40歲、最小則是24歲，坦承來台觀光，有到工地幫忙，卻沒有收取任何費用，警方查出，5人全部逾期未歸。

警方將5名泰國籍男子帶回派出所，另外載送的50歲簡姓男子也一併帶回，簡姓男子坦承，受5人所託，要載5人前往桃園中壢地區，泰國籍男子經查，全部都是逾期未歸，最長的還有逃逸9個月。

▲5名泰國籍男子以觀光名義來台，卻逾期未歸，最長逃亡時間約9個月。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後將車上5名外籍男子解送至移民署台北市專勤隊收容，負責開車的簡姓司機依涉嫌違反就業服務法移請勞動部裁罰。

警方也呼籲，僱用來路不明的外籍移工，違者將依就業服務法處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。