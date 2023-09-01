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社會 社會焦點 保障人權

騎士腳下布袋狂動「露出一隻白腳」　他報警搶救毛孩...結局超傻眼

▲▼騎士藍布袋狂動！轉彎「露一隻白腳」，他嚇壞報警：是一條生命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲見騎士藍布袋狂動，轉彎「露一隻白腳」，高雄男嚇壞報警求助。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄張姓男子日前在路口，驚見一名騎士載著的藍色大布袋不停狂動，轉彎後袋中還「露出一隻白腳」，由於擔心有毛小孩遭載走虐待或宰殺食用，他慌張至派出所報警。警方受理後組成專案小組查緝，沒想到結局竟跌破眼鏡。原來袋中載著的不是小狗，而是男騎士買來要在豬舍眷養的「小豬」，終於讓真相大白。

臉書社團「高雄人大小事」近日有一名張男PO文指出，他停紅綠燈時發現男騎士載著一個布袋，裡面有東西一直動，後來轉彎時，看見疑似狗狗米白色的腳跑出來，並請求有力人士協助查詢該輛機車下落，疾呼「毛孩也是一條生命，拜託拜託！」

▲▼騎士藍布袋狂動！轉彎「露一隻白腳」，他嚇壞報警：是一條生命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張男路上見藍布袋狂動，擔心有毛小孩受虐，上網PO文求助網友。（圖／記者賴文萱翻攝）

張男除上網PO文求助外，由於擔心小狗遭載走虐待或宰殺食用，他也前往湖內派出所報案。湖內分局受理後，立即通報市府動物保護處查處，所長林信宏等人也立即組成專案小組展開調查。

經調閱涉案車牌後，警方查到車主為出租機車行，經車行老闆提示相關出租資竟高達數千筆，但林所長因掛念要是真的是毛小孩，必須加速釐清案件時間，以免毛小孩有不測。

在經分析數千筆資料後，警方鎖定承租人為37歲外籍移工范男，立即率所內同仁找尋涉案人。不過，范男到案後大喊冤枉，並直接帶著警方前往永安區一處豬舍，指著豬舍內說「小小的腳，白白的那個」。

▲▼騎士藍布袋狂動！轉彎「露一隻白腳」，他嚇壞報警：是一條生命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲經警方釐清，發現原來網友眼中疑似小狗的腳，其實是小豬的白蹄。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方為確認真假，直接跳入豬舍尋找白蹄小豬，後來也在豬舍找到裝小豬的藍色布袋，同時並致電范男購買豬隻的養豬場確認來源。真相這才終於大白，原來網友眼中疑似小狗的腳，其實是小豬的白蹄。

經詳細調查後，警方確認該案未違反動物保護法，總算讓廣大網友能夠放心，除網友於臉書社團上大推說讚外，報案人張男也親自到湖內所表達感謝。

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