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社會 社會焦點 保障人權

超商違停！警臨檢驚見「7槍+360發子彈」還有2衝鋒槍　天兵男慘了

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮驚見移動軍火庫！張姓男子8月30日凌晨0時，將車輛違停在吉安鄉建國路與自立路口紅線，與楊姓乘客進去超商購物，警方巡邏時見2人神色慌張眼神閃爍，上前盤查後，發現車內竟有各類管制槍械、子彈上百發、刀械及二級毒品咖啡包，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送偵辦，並釐清槍枝及毒品來源，積極追緝溯源擴大偵辦中。

▲▼花蓮槍枝 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲深夜攔查違規車輛查獲大批槍毒。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮槍枝 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲發現車內放槍，盤查員警都驚呆了。（圖／記者王兆麟翻攝）

警方表示，北昌派出所員警於30日凌晨0時許巡邏時，看見1部白色自小客車違停在超商前，立即上前盤查，因車上張姓駕駛與楊姓乘客正於超商內購物，見警方到場立即返回車旁，眼尖員警見2人神色慌張，眼神閃爍，並透過車窗縫隙發現車內有刀械及球棒等物品，立即趨前盤問搜索車輛。

警方隨後在該車後車廂查扣FNX-9手槍1支、MP9衝鋒槍1支、克拉克手槍1支、衝鋒槍1支、鎮暴槍1支、空氣槍2支、槍口抑止器1個、9MM子彈310顆、霰彈50顆、鎮暴槍子彈1包、摺疊刀1把、開山刀3把、匕首1把、甩棍1支，並於副駕駛座置物箱內發現二級毒品咖啡包總重5.38公克等違禁物，當場扣案偵辦，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

▲▼花蓮槍枝 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲車內有各類管制槍械、子彈上百發、刀械及二級毒品咖啡包。（圖／記者王兆麟翻攝）

吉安分局表示，非法槍彈及毒品為暴力犯罪之亂源，嚴重危害社會治安，本案涉案車輛為他縣市車籍，為防堵外來不法進入本轄犯案，本分局將秉持「向上溯源、向下刨根」之策略，持續追溯槍枝、毒品之來源及流向。警方呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

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