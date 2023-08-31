澎恰恰要賠300萬！收錢卻沒辦演唱會　廠商提告勝訴

▲澎恰恰還有導演夢。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

澎恰恰（原名彭高尚）2021年跟邦尼國際簽約，約定好要在中興大學辦演唱會，澎恰恰也先收到委任報酬300萬元，不過澎恰恰沒有如期辦演唱會，邦尼國際提告要求返還該筆款項，台中地方法院檢視邦尼國際提出的證據，判澎恰恰應給付邦尼國際300萬元。

澎恰恰與邦尼國際在2021年5月1日簽立「2021年9月18日澎恰恰人生情歌演唱會委辦合作契約書」，約定委任澎恰恰全權辦理個人演唱會，舉辦日期為同年9月18日，委任報酬為300萬元，邦尼國際也於同年4月14日、同年月15日，分別匯款200萬元、100萬元，給澎恰恰預付委任報酬。不過澎恰恰未如期舉辦演唱會，邦尼國際提告要求澎恰恰返還300萬元。

法院認為，澎恰恰未依約舉辦演唱會且全未處理委任事務等情，邦尼國際提出契約、國內匯款申請書回條、雙方LINE對話紀錄為證，而澎恰恰於言詞辯論期日不到場，也沒提出準備書狀爭執，依民事訴訟法規定，視同自認。

法院審酌，邦尼國際今年6月將終止契約書狀送達澎恰恰，堪認契約業經邦尼國際合法終止。澎恰恰既全未處理委任事務，自不得請求委任報酬，台中地方法院判澎恰恰應給付邦尼國際300萬元。