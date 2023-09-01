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這桌2千元↑！麥當勞螯龍蝦堡「一次擺6個」　網笑：財富自由

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這一桌至少要2310元。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

麥當勞近日推出「螯龍蝦堡」，單點385元、套餐450元，全台限量30萬份，掀起嚐鮮熱潮，紛紛有人曝光實吃心得。就有粉專貼出一張照片，桌上一次擺了6個螯龍蝦堡，直呼「我想今天財富自由的代表應該就是他了……」其他人也看呆，「好有錢，貴貴的」、「看來便當加滷蛋落伍了。」

粉專「爆廢公社」轉發一位網友的照片，「我想今天財富自由的代表應該就是他了……」圖中可見，桌上一次放了6個螯龍蝦堡，一旁還有麥當勞塑膠袋、紙袋、糖醋醬等物，雖然不知道原PO是否有搭套餐，但以單點價來算，這一桌至少2310元起跳。

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照片一出引發熱論，「一推出馬上賣完了，台灣有錢人真多」、「好吃嗎？想嚐鮮但是好貴，猶豫……」、「（如果）明天股票賺錢買一顆」、「385*6=2310，不如去吃饗饗或旭集吧……」、「果然蕭掰（囂張）」、「財富自由啦！」

另外，昨日（8/31）有網友在PTT發文，「這就是…385元的螯龍蝦堡嗎」，打開漢堡盒，映入眼簾的是蟹肉炸出來的長條型麵包，配料有生菜、螯龍蝦，以及帶點酸味的檸檬蛋黃醬，「主角大螯龍蝦視覺效果很震撼，光看就覺得很爽，實際測量，蝦肉長達7公分」。

至於試吃心得，原PO認為漢堡扣掉螯龍蝦的部分，「大概只有20元左右的價值，螯龍蝦視覺效果確實不錯，實際上給了兩隻腳腳+一些碎料，味道、口感沒有特別高明之處」，坦言嚐鮮一次就好了。不過，也有網友覺得份量算有誠意，「我也吃了，是純龍蝦肉，沒有吃到殼」、「還行吧，至少看得到螯蝦肉。」

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