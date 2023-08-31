他讚麥當勞「超適合打工」列18點！麥胞也點頭　曝1福利真的佛

▲原PO覺得麥當勞很適合打工族。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有麥胞日前發文，分享打工心得，文中列出18點，包括工時休假固定、一定讓員工休滿1小時、不會有兩段班、定期加薪、寒暑假能返鄉工讀等優點，誇讚麥當勞是這輩子最適合打工的地方。有人看了之後也點頭，「只是想打工（的話），真的很適合。」但也有人直嘆，其實很多都是基本的，話題引發議論。

有麥胞在Dcard發工作心得文，「麥當勞是這輩子最適合打工地方」，文中列出18個他心目中的優點：

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1.工時固定

2.休假固定

3.一定給你休滿一個小時

4.完全不會偷你的休息時間

5.第一餐超值全餐免費

6.第二餐直接給你半價但是要簽名

7.不會有兩段班狀況

8.店經理年收一定破百

9.有自助點餐機結帳不用被計時

10.PT就可以有勞保、健保、勞退

11.定期一定加薪

12.國定假日雙倍時薪

13.大夜一個小時最多255

14.年、病、婚、產假可選休假或補薪

15.制服是免費的

16.定期會有員工旅遊

17.可以申請獎學金

18.寒暑假可以返鄉工讀

另外，還有人在留言處補充兩點，「19.颱風假可以搭計程車上班報車資且時薪雙倍」、「20.大選日憑投票通知單上班時薪雙倍」。

貼文一出，就有網友見狀直嘆，「頂多稱得上是有制度的公司，但對打工族來說，算是比較有保障的」、「不能說最適合打工，但如果怕被資方坑錢，麥當勞可以考慮，制度完善。還有一個優點：每周排班，時間很好調整」、「其實很多都是基本的」、「很多連基本都沒有。」

有麥胞則是反駁3、4點，因為正職才是上9小時、中間休1小時，工讀生則要看上班時數；5、6的部分也有改過，管理組以上含正職才是免費員餐，不然員工餐是半價。這位麥胞還表示，當麥當勞工讀生確實還不錯，但當正職的話，要煩惱的事情就比較多。

但仍有不少人紛紛點頭，「只是想打工真的很適合去麥當勞，時間彈性，一堆人後面去找正職，然後假日回去打工為了年假代金，而且每個月最低32小就好，佛」、「我妹從高中打工做到現在，都升襄理了」、「還有兩周發一次薪水，有時候打工真的是急須用錢」、「在麥當勞做四年，真心覺得大部分能長期做麥當勞的人，出來工作很ok。」