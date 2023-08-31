開箱麥當勞385元「螯龍蝦堡」　蝦肉長7公分！他吃完曝心得

▲蝦肉搭配檸檬蛋黃醬超滿足。（圖／記者蕭筠攝）



記者施怡妏／綜合報導

「麥當勞」重磅推出超狂海味「螯龍蝦堡」，使用100%野生美洲螯龍蝦製成，每一口都能吃到Q彈蝦肉，全台限量30萬份，單點385元，套餐450元，有網友搶先開箱，視覺效果很震撼，蝦肉長達7公分，不過他認為買一次嚐鮮就好。

有網友在PTT發文，「這就是…385元的螯龍蝦堡嗎」，特製的黑色外盒包裝看起來尊爵不凡，打開盒子映入眼簾的是蟹肉炸出來的長條型麵包，配料有生菜、螯龍蝦，以及帶點酸味的美乃滋，「主角大螯龍蝦視覺效果很震撼，光看就覺得很爽，實際測量，蝦肉長達7公分」。

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原PO吃完後表示，漢堡扣掉螯龍蝦的部分，「大概只有20元左右的價值，螯龍蝦視覺效果確實不錯，實際上給了兩隻腳腳+一些碎料，味道、口感沒有特別高明之處」，不過他坦言，想嚐鮮的嚐過一次就好了。

▲視覺效果超震撼。（圖／翻攝自PTT）



另外，部落客「虎咪走天涯」也在臉書發文，分享開箱心得，還放了一張波士頓最有名的「Luke's龍蝦堡」做為對比，「大家應該最關心裡面的蝦肉份量怎麼樣，至少我這份有兩把剪刀，也就讓他過關了」。

貼文一出，有人認為太貴，也有人認為份量很有誠意，「看起來蠻有誠意的，嚐鮮一次還行吧」、「我也吃了，上來的是純龍蝦肉，沒有吃到殼」、「還行吧，至少看得到螯蝦肉」、「吃兩份大麥克還比較爽」、「螯蝦賣385元太貴，如果是正龍蝦我覺得還可以」、「貴死了，這是盤子價吧」。