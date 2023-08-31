帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了！網驚：好心痛

▲原PO帶阿嬤去品嘗螯龍蝦堡。（圖／翻攝自Dcard）



記者朱祖儀／綜合報導

麥當勞近日推出史上最貴漢堡「螯龍蝦堡」，主打使用100%野生美洲螯龍蝦，單點385元、套餐450元，有不少人已經搶先開箱。一名網友最近也帶著阿嬤去內用品嚐，不過馬上發生悲劇，才咬了一口生菜，螯龍蝦肉直接掉到桌上和地上。不少人看到後直喊，「3秒內，馬上撿起來！」

原PO在Dcard發文表示，最近帶阿嬤去麥當勞買螯龍蝦堡，一拿到手上發現生菜量給很足，龍蝦肉只給1/5，剩下全都是生菜，光是咬生菜，就不小心讓肉掉到桌子上和地上，讓他們相當傻眼。從照片中也看到，大片的龍蝦肉和些許生菜直接掉在托盤和桌子上，所幸阿嬤仍吃得非常開心，沒有因此打壞興致。

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▲龍蝦肉掉到桌上和地上。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，網友紛紛表示「掉到桌上感覺會心痛」、「這價格我掉地上也吃」、「我會拿去沖一沖再吃」、「掉到桌上照吃無誤」、「三秒原則，只是每個人數的三秒可能都不一樣」、「掉地板我照樣撿起來吃，然後舔乾淨」、「掉地上，阿嬤要吃的再買一個新的，自己要吃的撿起來吃」、「我的也掉了一塊在地上，然後我撿起來吃掉了」、「變成在地美食」。

另外，有不少人認為螯龍蝦堡價格太昂貴，不打算買來享用，對此原PO也說，「在那裡吵說貴不貴的人，反正一兩個禮拜就賣光，也買不到了，台灣人就是愛吵又愛買」。一眾網友看到後也指出，「吵跟買的應該是不同族群吧」、「今天想買結果直接完售，嫌盤的人把機會留給我啊」、「能看到家人吃的開心我也買爆」，還有店員透露，「是的沒錯，一堆人說很貴，拒吃，結果今天晚上我們就賣了快100顆」、「今天剛上班就賣光光⋯不禁感嘆台灣人都好有錢」。