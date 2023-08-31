　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

▲▼麥當勞永和竹林店在2022年熄燈退租後，店面從此空置1年半無業者承租，如今再度有裝潢動靜，網友也紛紛猜測是否麥當勞要重新營業。（圖／Facebook／我是永和人）

▲麥當勞永和竹林店在2022年熄燈退租後，店面從此空置1年半無業者承租；如今再度有裝潢動靜，網友也紛紛猜測是否麥當勞要重新營業。（圖／Facebook／我是永和人）

記者林育綾／綜合報導

麥當勞永和竹林店在2022年熄燈退租後，店面從此空置1年半無業者承租；不過今（31）日網友在臉書「我是永和人」社團PO文，店面再度開始裝修，引發熱烈討論，「應該還是麥當勞！外觀很像」、「怎麼看都覺得適合麥當當」甚至有人PO出麥當勞永和竹林店徵人資訊；不過業者已否認該消息。

▼網友今（8/31）在臉書「我是永和人」社團PO文提到，原竹林路麥當勞開始裝修了。（圖／Facebook／我是永和人）

▲▼麥當勞永和竹林店在2022年熄燈退租後，店面從此空置1年半無業者承租，如今再度有裝潢動靜，網友也紛紛猜測是否麥當勞要重新營業。（圖／Facebook／我是永和人）

麥當勞永和竹林店曾經陪伴當地人24年，直到2022年2月熄燈，引發當地人震驚和不捨；而此後店面也空置超過1年半無業者承租。今（31）日有網友在臉書「我是永和人」社團PO文提到，「原竹林路麥當勞開始裝修了，繼續觀察開什麼店」，引發在地網友熱烈討論。

網友紛紛留言、「看裝潢像麥當勞欸」、「全黑的好像在哪看過⋯」、「應該還是麥當勞！外觀很像」、「其實蠻希望是 那間咖啡廳」、「我猜是牙醫診所」、「覺得像麥當當..」、「再一間麥當勞」、「不是麥當勞就不吃了」。

▲▼網友原先找到麥當勞PO出永和竹林店徵才資訊。（圖／翻攝自104）

▲網友原先找到麥當勞PO出永和竹林店徵才資訊。（圖／翻攝自104）

還有網友PO出一張截圖，是麥當勞「永和竹林餐廳」的徵才訊息，讓許多人更期待麥當勞回歸。不過《ETtoday新聞雲》今日向台灣麥當勞求證，業者否認重新營業該店的消息。而記者再度查詢麥當勞永和竹林店的徵才訊息，發現該職缺已經關閉。

▲▼麥當勞永和竹林店在2022年熄燈退租後，店面從此空置1年半無業者承租，如今再度有裝潢動靜，網友也找出104人力徵才網頁，發現麥當勞永和竹林店的徵才訊息，但今（31）日又關閉職缺。（圖／翻攝自104人力銀行）

▲隨後該職缺已遭到關閉。（圖／翻攝自104人力銀行）

麥當勞表示，「麥當勞永和竹林餐廳已於去年2月結束營業，永和地區目前有六家麥當勞餐廳，包括竹林附近的永和餐廳、永和永利餐廳，歡迎消費者光臨支持。」

據悉該店面在今年4月時，房東表示已願意調降租金，將以每月45萬元招租；不過房仲認為，雖然店面地段佳、坪數大，但每月40萬元以上在永和皆屬高價，要找到租客並不容易，即使屋主已經調降了租金，但這仍然是一個高價。

ET快訊
群創保全拉水線「失去心跳」！　電擊醒來先問：火滅了嗎
日男星搶命畫面曝！　警消團團圍住CPR
海葵颱風路線西折！　「離台灣更近了」
快訊／《2023米其林指南》！　一星餐廳公布
雨彈狂炸！　「水往上流」變「水向下衝」淹了
虐死3人變凶宅！房價大跌310萬　法院判全部要賠
台南發錢！直接入帳1千　33萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

祂是哪尊神明？七星潭是什麼石？愛台灣大會考利百代送幸福

全台通路「激省優惠」來了！多款用品下殺買1送1、咖啡第2杯10元

【廣編】Joie「Encore安可超進化汽座」2023旋風登台　玩轉最潮「寶」座

陳耀訓麵包＋solo pasta聯名美食全家吃得到！主播開箱直呼「好滿足」

Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

【廣編】Attack一匙靈顛覆洗衣新型態　日本革新技術霸氣登台

「2023桃園購物節」即將起跑　特約店家招商說明會8／31登場

東森購物網搶攻夏末商機　百樣保健品限時下殺3折起

深夜食堂開張了！　麥當勞「3大套餐下殺79折起」每天5小時限定搶

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

祂是哪尊神明？七星潭是什麼石？愛台灣大會考利百代送幸福

全台通路「激省優惠」來了！多款用品下殺買1送1、咖啡第2杯10元

【廣編】Joie「Encore安可超進化汽座」2023旋風登台　玩轉最潮「寶」座

陳耀訓麵包＋solo pasta聯名美食全家吃得到！主播開箱直呼「好滿足」

Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

【廣編】Attack一匙靈顛覆洗衣新型態　日本革新技術霸氣登台

「2023桃園購物節」即將起跑　特約店家招商說明會8／31登場

東森購物網搶攻夏末商機　百樣保健品限時下殺3折起

深夜食堂開張了！　麥當勞「3大套餐下殺79折起」每天5小時限定搶

人夫認「只愛前女友」！打包妻兒衣物丟警衛室：她是神選另一半

米可白認了P圖「偷偷把腰修細」　揭穿衣比例秘訣164→170cm

家登籌資28億　將建置南科三期為航太基地

Jisoo接演殭屍片女主角！　搭實力派男星演《寄生上流》編劇新作

雷／《異能》超能力者全公開　趙寅成對韓孝周開槍⋯2段虐戀超催淚

屏東縣府：蓋停車場是為擘畫未來　請王鴻薇尊重屏東

當選就查蔡英文疫苗採購案！　侯友宜「交給我」：成立特偵組調查

百萬YTR「抱蔣萬安」遭出征！徐巧芯揭攻擊手法　要求綠側翼道歉

就是今晚！罕見「超級藍月」登場　百年僅4次「錯過再等6年」

「喬」藍白合踩「搓圓仔湯」紅線？　綠委：尊重在野整合但要守法

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

消費熱門新聞

Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

麥當勞3大套餐下殺79折起限時搶吃

全台通路「激省優惠」一次看

超商限量開賣「史努比超Q周邊」

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗吃泡麵太享受　

「2023桃園購物節」即將起跑招商說明會8／31登場

限時3天！超商特大杯美式只要38元

麥當勞超夯「香芋派」回來了！

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

作家部落客對抗家中餓子　自曝「它」比生父重要

速食店限時1天5吋大華堡買1送1！

麥當勞5大品項買1送1爽吃21天！

陳耀訓麵包全家吃得到！主播：好滿足

超商限時3天「6大品項買1送1」！

更多熱門

相關新聞

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

「麥當勞」重磅推出超狂海味「螯龍蝦堡」，使用100%野生美洲螯龍蝦製成，每一口都能吃到Q彈蝦肉，全台限量30萬份，單點385元，套餐450元，有網友搶先開箱，視覺效果很震撼，蝦肉長達7公分，不過他認為買一次嚐鮮就好。

麥當勞3大套餐下殺79折起限時搶吃

麥當勞3大套餐下殺79折起限時搶吃

好市多熟食1新品！她一吃驚喜「不輸麥當勞」

好市多熟食1新品！她一吃驚喜「不輸麥當勞」

速食店限時1天5吋大華堡買1送1！

速食店限時1天5吋大華堡買1送1！

麥當勞「這漢堡」每吃必拉！

麥當勞「這漢堡」每吃必拉！

關鍵字：

麥當勞永和竹林店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

陳揮文：國民黨再不堪也會是第二

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

網紅穿清涼比基尼外拍　釣魚男「2小時沒看一眼」

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面