麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

▲麥當勞永和竹林店在2022年熄燈退租後，店面從此空置1年半無業者承租；如今再度有裝潢動靜，網友也紛紛猜測是否麥當勞要重新營業。（圖／Facebook／我是永和人）

記者林育綾／綜合報導

麥當勞永和竹林店在2022年熄燈退租後，店面從此空置1年半無業者承租；不過今（31）日網友在臉書「我是永和人」社團PO文，店面再度開始裝修，引發熱烈討論，「應該還是麥當勞！外觀很像」、「怎麼看都覺得適合麥當當」甚至有人PO出麥當勞永和竹林店徵人資訊；不過業者已否認該消息。

▼網友今（8/31）在臉書「我是永和人」社團PO文提到，原竹林路麥當勞開始裝修了。（圖／Facebook／我是永和人）



麥當勞永和竹林店曾經陪伴當地人24年，直到2022年2月熄燈，引發當地人震驚和不捨；而此後店面也空置超過1年半無業者承租。今（31）日有網友在臉書「我是永和人」社團PO文提到，「原竹林路麥當勞開始裝修了，繼續觀察開什麼店」，引發在地網友熱烈討論。

網友紛紛留言、「看裝潢像麥當勞欸」、「全黑的好像在哪看過⋯」、「應該還是麥當勞！外觀很像」、「其實蠻希望是 那間咖啡廳」、「我猜是牙醫診所」、「覺得像麥當當..」、「再一間麥當勞」、「不是麥當勞就不吃了」。

▲網友原先找到麥當勞PO出永和竹林店徵才資訊。（圖／翻攝自104）

還有網友PO出一張截圖，是麥當勞「永和竹林餐廳」的徵才訊息，讓許多人更期待麥當勞回歸。不過《ETtoday新聞雲》今日向台灣麥當勞求證，業者否認重新營業該店的消息。而記者再度查詢麥當勞永和竹林店的徵才訊息，發現該職缺已經關閉。

▲隨後該職缺已遭到關閉。（圖／翻攝自104人力銀行）



麥當勞表示，「麥當勞永和竹林餐廳已於去年2月結束營業，永和地區目前有六家麥當勞餐廳，包括竹林附近的永和餐廳、永和永利餐廳，歡迎消費者光臨支持。」

據悉該店面在今年4月時，房東表示已願意調降租金，將以每月45萬元招租；不過房仲認為，雖然店面地段佳、坪數大，但每月40萬元以上在永和皆屬高價，要找到租客並不容易，即使屋主已經調降了租金，但這仍然是一個高價。