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東森購物網「99就降買」爆品下殺5折起　消費滿萬送千大回饋

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出「99就降買」大促，滿萬送千等超多優惠活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

電商下半年首檔大促99購物節開跑，東森購物網ETmall結合9月開學季及平安月、換季等商機，推出「99就降買」暖身超優惠活動，包含全站消費滿萬送千、週二會員日滿額再加碼送100、爆品下殺5折起、信用卡及第三方支付最高回饋9,900元、全家取件限量送冰拿鐵，再抽AirPods Pro，超多好康要讓消費者動動手指下單清空購物車，買得開心還能省荷包！

東森購物網ETmall「99就降買」暖身開跑中，即日起至9/30(日)享全站消費滿萬送1,000枚東森幣，眾多爆品下殺5折起，包含熱銷家用品舒潔抽取式衛生紙箱購限時特惠799元；開學好幫手、輕薄筆電首選Lenovo IdeaPad 3i，15.6吋螢幕雙邊窄邊框設計，可視區域增加11%，電池改良續航力可達9小時，東森優惠價15,990元；LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露小黑瓶100ML下殺優惠只要2,720元，再送7ML，搶到賺到；健康的守護者，白蘭氏深海魚油+蝦紅素30錠/盒，獨家組合限時優惠買8盒再送1盒，只要2,199元，日常保健每天銅板價16.3元；泰山 Cheers EX 強氣泡水2箱只要739元。此外，還有超商取貨雙重好禮大放送，指定全家超商取件登記送大杯冰拿鐵，累計兩筆訂單加碼再抽AirPods Pro，限時好康千萬別超過。

迎接99購物節，東森購物推出全通路商品優惠，9/1～9/30於東森購物全通路消費滿5件，即可抽1千枚E幣，中獎名額30名，消費愈多，中獎機會愈高，使用東森E幣購買指定商品，E幣可全額折抵商品金額，1枚E幣折1元。

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出「99就降買」大促，祭出滿萬送千等超多優惠活動。

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）

▲熱銷家用品舒潔抽取式衛生紙箱購限時特惠799元。

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）


▲Lenovo IdeaPad 3i，15.6吋螢幕雙邊窄邊框設計，可視區域增加11%，電池改良續航力可達9小時，東森優惠價15,990元。

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）

▲泰山 Cheers EX 強氣泡水2箱只要739元。

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