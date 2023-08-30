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東森購物網搶攻夏末商機　百樣保健品限時下殺3折起

東森購物網ETmall「保健生活節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出「保健生活節」活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物網ETmall今年度上半年保健食品主打自身日常保健，以及夏季美容美體保健品，看準夏季保健趨勢，推出「保健生活節」限時搶購，上百樣保健品最低下殺3折優惠，8月份使用特定銀行或支付方式，最高再享8,800元回饋，活動只到8/31止。

東森購物網ETmall觀察，後疫情生活型態下，消費者更重視自我身體保健，使得上半年保健食品銷售業績續創高峰，包含葉黃素、關節等基礎保健食品銷售呈跳躍式倍數成長。「保健生活節」即針對上班族、3C族、追劇控必備的眼睛保健，推出大研生醫視易適素葉黃素限時驚喜價47折；年長者靈活關鍵養護，亞洲健康王AHA增股密關捷挺固力，8/31前現買現省6,300元，特惠價13,500元，推薦消費者趁著優惠買起來。

另外，東森購物網ETmall指出，受到夏季暑假出遊及口罩解封影響，同步帶動消費者購買「美肌美容食品」風潮，包括孅體茶、益生菌、及膠原蛋白粉銷售翻倍成長，孅體保健熱銷前三名，「家家生醫」七日孅玫瑰綠主打中西配方窈窕美顏一次搞定，現在活動搶購價下殺3折，限時2,980元，平均每日只要35元；全家人夏季腸胃道保健首選，統一LP33益生菌膠囊兩盒組，限時優惠價2,999元；Angel LaLa天使娜拉明星膠原蛋白粉，特價2,980元，10盒裝組合狂殺3折。

東森購物網ETmall「保健生活節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall每週四也推出1日快閃「保健會員日」。

除了「保健生活節」，東森購物網ETmall每週四也推出1日快閃「保健會員日」活動，每週四上午10點準時開搶，東森幣折抵最高20%，銀髮保健、順暢代謝、美肌美顏及男仕保健共9大類一次購足，8/31上午10:00前在保健館及服飾館，指定品項任意下單各一筆，登記即可抽市價5,980元的京美能量銀纖維鍺石火耀褲，限量5名，消費滿額6,888元登記抽1000樂透金，使用指定銀行或支付，最高還可獲得8,800元回饋，既省荷包，又能把好禮拿好拿滿。
 

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