東森購物網推中秋月餅名店指南　加碼抽空氣清淨機

▲東森購物網特別推出「中秋月餅名店指南」。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

中秋送禮要送什麼才好？東森購物網ETmall發現「吃巧不吃飽」已成為台灣消費主流，精緻化與多元化的中秋禮盒成為主要考量，因此特別推出「中秋月餅名店指南」，除了有促銷優惠，還加碼抽獎活動，即日起至9/20(三)只要消費指定月餅禮盒滿666元，就有機會把伊萊克斯高效能抗菌空氣清淨機帶回家。



今年是疫情解封後第一個中秋節，儘管有通膨壓力，但送禮市場仍熱絡。東森購物網ETmall統計，去年中秋禮盒熱銷品牌前三名依序為台北佳德、吳寶春及香港美心，今年截至目前為止，由香港美心拿下銷量冠軍；另外，觀察近年消費者選購中秋禮盒考量，依次為好吃口碑、知名品牌及拼價促銷，尤其越知名的老品牌越熱銷，且送禮不僅限於月餅，蛋黃酥、鳳梨酥等禮盒銷量更是超過傳統月餅禮盒。

▲佳德鳳梨酥以酥脆的外層和口感細緻的鳳梨餡料聞名。

▲香港美心盛意奶黃月餅，一口咬下可品嚐到濃滑的奶黃餡料。

東森購物網ETmall整理出中秋月餅禮盒選購指南，台北佳德原味鳳梨酥禮盒12入共2盒，限時優惠價879元，佳德鳳梨酥以酥脆外層和口感細緻的鳳梨餡料聞名，甜而不膩，每一口都充滿濃郁果香，是中秋的經典之選；由郭富城代言的香港美心盛意奶黃月餅，濃滑的奶黃餡料一咬下去，奶香四溢，令人回味無窮，現在優惠價95折，限時滿2,000再折200；小潘蛋糕坊鳳凰酥禮盒18入共2盒，優惠價1,118元，鳳凰酥外皮酥鬆，奶香濃郁，配上油潤鹹蛋黃，鹹甜口感層次豐富，是板橋超人氣伴手禮。

除了傳統名店月餅，每年圓山飯店推出的創意中秋禮盒，因造型獨特，經常一推出就被搶購一空，今年的中秋光影音樂寶盒，號稱是會唱歌的經典廣式月餅禮盒，以精緻紙雕藝術及中式水墨風格畫作，呈現飯店內客房梅蘭竹菊特色，展現東方建築美學，格外精緻，禮盒還可作為小夜燈，裡面包含四個廣式月餅，棗泥核桃、蓮蓉雙黃、XO干貝、梅香烏龍四種口味，很適合送禮餽贈親友，優惠價1,500元。

▲圓山的中秋光影音樂寶盒，號稱是會唱歌的經典廣式月餅禮盒。