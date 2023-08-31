　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物網推中秋月餅名店指南　加碼抽空氣清淨機

東森購物網特別推出「中秋月餅名店指南」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網特別推出「中秋月餅名店指南」。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

中秋送禮要送什麼才好？東森購物網ETmall發現「吃巧不吃飽」已成為台灣消費主流，精緻化與多元化的中秋禮盒成為主要考量，因此特別推出「中秋月餅名店指南」，除了有促銷優惠，還加碼抽獎活動，即日起至9/20(三)只要消費指定月餅禮盒滿666元，就有機會把伊萊克斯高效能抗菌空氣清淨機帶回家。

今年是疫情解封後第一個中秋節，儘管有通膨壓力，但送禮市場仍熱絡。東森購物網ETmall統計，去年中秋禮盒熱銷品牌前三名依序為台北佳德、吳寶春及香港美心，今年截至目前為止，由香港美心拿下銷量冠軍；另外，觀察近年消費者選購中秋禮盒考量，依次為好吃口碑、知名品牌及拼價促銷，尤其越知名的老品牌越熱銷，且送禮不僅限於月餅，蛋黃酥、鳳梨酥等禮盒銷量更是超過傳統月餅禮盒。

東森購物網特別推出「中秋月餅名店指南」（圖／東森購物提供）

▲佳德鳳梨酥以酥脆的外層和口感細緻的鳳梨餡料聞名。

東森購物網特別推出「中秋月餅名店指南」（圖／東森購物提供）

▲香港美心盛意奶黃月餅，一口咬下可品嚐到濃滑的奶黃餡料。

東森購物網ETmall整理出中秋月餅禮盒選購指南，台北佳德原味鳳梨酥禮盒12入共2盒，限時優惠價879元，佳德鳳梨酥以酥脆外層和口感細緻的鳳梨餡料聞名，甜而不膩，每一口都充滿濃郁果香，是中秋的經典之選；由郭富城代言的香港美心盛意奶黃月餅，濃滑的奶黃餡料一咬下去，奶香四溢，令人回味無窮，現在優惠價95折，限時滿2,000再折200；小潘蛋糕坊鳳凰酥禮盒18入共2盒，優惠價1,118元，鳳凰酥外皮酥鬆，奶香濃郁，配上油潤鹹蛋黃，鹹甜口感層次豐富，是板橋超人氣伴手禮。

除了傳統名店月餅，每年圓山飯店推出的創意中秋禮盒，因造型獨特，經常一推出就被搶購一空，今年的中秋光影音樂寶盒，號稱是會唱歌的經典廣式月餅禮盒，以精緻紙雕藝術及中式水墨風格畫作，呈現飯店內客房梅蘭竹菊特色，展現東方建築美學，格外精緻，禮盒還可作為小夜燈，裡面包含四個廣式月餅，棗泥核桃、蓮蓉雙黃、XO干貝、梅香烏龍四種口味，很適合送禮餽贈親友，優惠價1,500元。

東森購物網特別推出「中秋月餅名店指南」（圖／東森購物提供）

▲圓山的中秋光影音樂寶盒，號稱是會唱歌的經典廣式月餅禮盒。

ET快訊
快訊／澎恰恰慘了！　遭判賠300萬
快訊／上櫃大廠電擊意外！　兒目賭父慘死
快訊／00919第二次配息！　年化報酬率破10％
房東「不租全家改租7-11」　因1失誤要賠100萬
快訊／上櫃公司電擊意外！　男失去心跳
快訊／中華隊開幕戰打澳洲！　先發打序出爐
海葵成「西北颱」！　暴風圈籠罩範圍曝　
美客機遇亂流「到處都是血」！　乘客噴飛撞破行李架

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物網推中秋月餅名店指南　加碼抽空氣清淨機

魚乾女變美少女遭疑進廠維修？辣媽女大生巧露「馬里亞納海溝」給網友改變的勇氣

【廣編】臻藏每滴印象　麥卡倫與許光漢凝聚精彩時刻

麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

祂是哪尊神明？七星潭是什麼石？愛台灣大會考利百代送幸福

全台通路「激省優惠」來了！多款用品下殺買1送1、咖啡第2杯10元

【廣編】Joie「Encore安可超進化汽座」2023旋風登台　玩轉最潮「寶」座

陳耀訓麵包＋solo pasta聯名美食全家吃得到！主播開箱直呼「好滿足」

Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

【廣編】Attack一匙靈顛覆洗衣新型態　日本革新技術霸氣登台

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

東森購物網推中秋月餅名店指南　加碼抽空氣清淨機

魚乾女變美少女遭疑進廠維修？辣媽女大生巧露「馬里亞納海溝」給網友改變的勇氣

【廣編】臻藏每滴印象　麥卡倫與許光漢凝聚精彩時刻

麥當勞永和竹林店要重開？網PO一圖高喊期待　業者回應了

祂是哪尊神明？七星潭是什麼石？愛台灣大會考利百代送幸福

全台通路「激省優惠」來了！多款用品下殺買1送1、咖啡第2杯10元

【廣編】Joie「Encore安可超進化汽座」2023旋風登台　玩轉最潮「寶」座

陳耀訓麵包＋solo pasta聯名美食全家吃得到！主播開箱直呼「好滿足」

Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

【廣編】Attack一匙靈顛覆洗衣新型態　日本革新技術霸氣登台

誰說業務沒時間玩？永慶房屋員工旅遊超chill！

約翰尼斯堡大火增至73死50多傷　傳廢墟大樓裡面住200人

「四方無形毛孩請稍等」餐廳老闆超暖　分桌標示普渡：不怕被搶走

《樂高 2K飆風賽車》全平台周末免費玩　自己的賽車自己造

澎恰恰要賠300萬！收錢卻沒辦演唱會　廠商提告勝訴

眼睛痠脹頭暈怎麼辦？1分鐘按摩手技排解壓力超快速

快訊／兄弟決定割捨泰樂！註冊新洋將　恰總：艱難決定

新北再增3處科技執法！全面守護學童和行人　明起違規最高罰6000

玩太空球「意外腦傷」歷劫　8歲女童發起暖心募款：想幫其他孩子

「海葵可能登陸」破4年紀錄！氣象局示警：無論如何北部風雨都大

上海女掀裙秒塞大南瓜　竟輕鬆走路成功偷走

消費熱門新聞

Uber深耕台灣十年　頒獎致敬優秀合作車隊職業駕駛和外送合作夥伴

麥當勞3大套餐下殺79折起限時搶吃

全台通路「激省優惠」一次看

超商限量開賣「史努比超Q周邊」

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗吃泡麵太享受　

限時3天！超商特大杯美式只要38元

「2023桃園購物節」即將起跑招商說明會8／31登場

麥當勞永和竹林店要重開？業者回應了

麥當勞超夯「香芋派」回來了！

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

作家部落客對抗家中餓子　自曝「它」比生父重要

速食店限時1天5吋大華堡買1送1！

麥當勞5大品項買1送1爽吃21天！

魚乾女變美少女遭疑進廠維修？

更多熱門

相關新聞

東森購物網百樣保健品　限時下殺3折起

東森購物網百樣保健品　限時下殺3折起

東森購物網ETmall今年度上半年保健食品主打自身日常保健，以及夏季美容美體保健品，看準夏季保健趨勢，推出「保健生活節」限時搶購，上百樣保健品最低下殺3折優惠，8月份使用特定銀行或支付方式，最高再享8,800元回饋，活動只到8/31止。

東森購物網「秋季玩具盛典」3折起

東森購物網「秋季玩具盛典」3折起

東森購物網「線上普渡祭」　祈福3折起

東森購物網「線上普渡祭」　祈福3折起

貓派崛起！東森購物網主推貓保健商品下殺5折

貓派崛起！東森購物網主推貓保健商品下殺5折

搶攻中秋商機　新北嚴選業者推優惠

搶攻中秋商機　新北嚴選業者推優惠

關鍵字：

中秋送禮月餅東森購物網ETmall

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

王陽明左手無名指「婚戒消失」

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面