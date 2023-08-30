東森購物網「秋季玩具盛典」3折起　滿額加碼抽999樂透金　

▲東森購物網ETmall推出「秋季玩具盛典」限時下殺3折起。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

親子相處時間，玩具可以拉近彼此關係，東森購物網ETmall觀察，暑假期間的玩具業績成長逾15%，因此於9/1(五)至9/30(六)推出「秋季玩具盛典」，包括包括LEGO、TOMICA、Vtech等限時下殺3折起，婦幼全館精選商品最高回饋10%東森幣，滿額加碼抽999樂透金。



根據東森購物網ETmall統計，站上熱賣第一名為樂高系列，業績成長達22%，而玩具熱銷排行榜前三名則是都和網路話題相關，像是因應芭比電影熱潮，帶動MATTEL 芭比娃娃 - 芭比夢幻衣櫃組合銷售成長，在網路上引起話題的影片「山道猴子的一生」， 吸引許多樂高迷購買樂高積木Yamaha MT-10 SP 山葉機車模型，以及「聰明媽咪兒童超跑」BMW M5四合一兒童嚕嚕車，是BMW正版授權，可以陪伴寶寶成長到5歲，顯示家長挑選兒童玩具除了重視教育性，也會滿足孩子對於流行文化的喜好。

東森購物網ETmall「秋季玩具盛典」精心挑選數款玩具推薦，像是Pokemon GO 寶可夢! 精靈球抓寶遊戲機，優惠價只需2,299元；日本People-彩色米的動物積木組合，原價2,600元，優惠價1,820元；LDCX 靈動創想 奧特曼 超人力霸王 酷炫發光 魔幻陀螺 奧特陀螺豪華套裝，優惠價1,199元，讓孩子們投入奇幻的遊戲世界。針對小小孩，則有Radio Flyer 觀測號二合一滑步學步車#604EZ型，優惠價1,999元，寶寶在掌握步伐的同時，也能享受樂趣；Kiddy Kiddo 綺迪樂-諾亞方舟，優惠價1,399元，讓小寶貝成為派對上的矚目焦點。

▲Pokemon GO 寶可夢! 精靈球抓寶遊戲機，原價2,995元，優惠價2,299元。

▲日本People-彩色米的動物積木組合，原價2,600元，優惠價1,820元。

▲「聰明媽咪兒童超跑」BMW M5四合一兒童嚕嚕車，為BMW正版授權。

▲Kiddy Kiddo 綺迪樂-諾亞方舟，原價1,999元，優惠價1,399元。

▲LDCX 靈動創想 奧特曼 超人力霸王 酷炫發光 魔幻陀螺 奧特陀螺豪華套裝，原價1,499元，優惠價1,199元。