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毛爸媽補貨趁現在！東森購物網推寵物商品展　8大品牌貓砂、尿布下殺優惠

東森購物網ETmall推寵物商品展（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall於9～10月推出寵物商品展，主打8大品牌貓砂、尿布下殺最低優惠。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

飼養寵物熱，預估2025年台灣的寵物數量將達到400萬隻，許多人把狗貓當小孩養，一個月花費至少3,000元，甚至是上萬元，為了幫毛爸毛媽省荷包，東森購物網ETmall於9～10月推出寵物商品展「撿便日記」，8大品牌貓砂、尿布下殺最低優惠，還有各種標榜抗菌、遠端操控的智能用品，讓寵物擁有舒適無憂的生活。

根據農委會調查，10年內貓的飼養量大幅成長1.88倍，僅次於養狗，依照2021年養貓平均1個月花費為2,752元，養狗則是2,903元，估算全台寵物市場花費每年已高達近千億元。東森購物網ETmall表示，隨著飼養寵物增加，今年上半年商城寵物用品銷售較去年同期成長約2成，其中由貓食、狗食及寵物用品，如貓砂、寵物尿布墊等奪下熱銷前三名。

為滿足愛貓愛狗人士對寵物舒適和衛生的追求，東森購物網ETmall從9～10月推出8大品牌貓砂和尿布優惠促銷，東森寵物雲獨家推出CARL卡爾環保豆腐貓砂6包組，凝結力佳、用量省，天然植物萃取抗菌、消臭、吸水力強快速，市價2,520元，特價1,199元；毛孩時代90%纖維絲蘭豆腐砂，每袋6L，特點是含有高達90%纖維絲蘭成分，可以有效吸收尿液和異味，也具有天然的環保特性，市價1,470元，特價1,249元；iCat寵喵樂 Wood Cat Litter 天然松木砂，每包20kg，具有優異的吸收能力，同時也能夠有效控制異味，限時特價599元；汪喵星球益生菌消臭豆腐砂，有米粒型和條型可選，每包7L，其中添加了益生菌成分，有助於控制異味，現在36包組合特價6,594元，等於一包只要183元。

針對養狗飼主，推薦Unicharm嬌聯消臭大師禮貌帶/尿布/生理帶4包裝，商品提供多種選擇，市價1,620元，售價1,421元，只要幫寵物穿上禮貌帶，可以防止寵物抬腳尿尿外，也可以當服裝裝飾，是寵物外出必備好物。毛寶當家的寵物尿布墊1.5KG，8包入加厚款，市價1,169元，優惠價只要970元，加厚尿墊具有超強的吸水能力，為寵物提供乾爽舒適的環境，同時保護地板和家具不受損壞。

東森購物網ETmall推寵物商品展（圖／東森購物提供）

▲Unicharm嬌聯消臭大師禮貌帶，是寵物外出必備好物，現在購買享市價87折優惠！

東森購物網ETmall觀察發現，汪喵的智能時代也已經來臨，現在的飼主更願意花錢購買能照顧毛小孩健康及生活品質的商品，尤其是特殊功能的寵物家電產品銷量更是看漲。特別推薦PETKO智能貓砂機，可APP遠端操控，市價11880元，特價8980元；HAKE黑咔AI抗菌自動貓砂機台灣限定版，具備隱藏式紫外線及O3臭氧除臭，市價9,900元，特價8,990元，讓貓主子清理更方便。

東森購物網ETmall推寵物商品展（圖／東森購物提供）

▲HAKE黑咔AI抗菌自動貓砂機台灣限定版，具備隱藏式紫外線及O3臭氧除臭。

東森購物網ETmall推寵物商品展（圖／東森購物提供）

▲PETKO智能貓砂機可APP遠端操控。

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