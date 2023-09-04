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獨家限時特價　東森購物網「順暢」保健好物5折起

東森購物網ETmall特別推出「維持消化機能!順暢保健5折起」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出限時特惠！多項保健食品益生菌、酵素、燃脂茶等等全面下殺5折起。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

中秋節烤肉大吃大喝，根據疾管署統計資料顯示，每年只要一到了中秋假期，國內腹瀉掛急診、腸胃不適的患者都會增加，而且上班族工作壓力大，習慣外食，對於腸道健康有莫大影響。根據東森購物網ETmall調查，順暢保健類商品銷售，在保健食品整體市場的占比，較去年同期成長了50%。

東森購物網ETmall特別推出「維持消化機能!順暢保健5折起」限時搶購，活動只到9月底，上百樣保健商品優惠下殺5折起，活動期間累積消費不限金額最高回饋50%東森幣；於東森購物網ETmall消費使用全盈+PAY，單筆滿1,000元以上就送80元樂透金；凡消費滿額1,000元，於東森購物網、APP登記即享肯德基&必勝客優惠券，獎品數量有限，送完為止。

東森購物網ETmall特別推出「維持消化機能!順暢保健5折起」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall指定健康保健品牌滿額送好禮，再享東森幣折抵！

另根據國民健康署統計，約有1/4的人口深受胃食道逆流的苦惱，若將受脹氣、胃痛、腹瀉、便秘等廣泛相關症狀影響的患者也納入歸類，腸道健康處於亞健康的患者可能在50%左右，使得益生菌、胃散等照顧腸道健康的保健食品銷售總是居高不下。

東森購物網ETmall深知消費者對於保健食品的品質和效果要求極高，秉持「東森嚴選」，每一款產品都經過嚴格的品質控制。即日起至9月底祭出超狂優惠的明星商品「陽明生醫」一家人益生菌S強酵升級版100包超值組，幫助促進新陳代謝、輕鬆面對季節環境變化，原價5,040元，限時搶購價2,980元，網路下單再享優惠折扣；「娘家」益生菌二盒組，市價5,200元，限時搶購價享7.2折，優惠價3,740元。

東森購物網ETmall特別推出「維持消化機能!順暢保健5折起」（圖／東森購物提供）

「YM BIOMED 陽明生醫」一家人益生菌S強酵升級版100包超值組，限時2,980元。

東森購物網ETmall特別推出「維持消化機能!順暢保健5折起」（圖／東森購物提供）

LP33益生菌膠囊(60顆X2盒) ，限時2,999元。

東森購物網ETmall特別推出「維持消化機能!順暢保健5折起」（圖／東森購物提供）

▲葉黃素也是受到許多人青睞的保健食品。

除了益生菌外，減肥瘦身營養保健品也推出超殺優惠，熱銷商品「ivenor」十時塑燃脂茶10盒，原價19,800元，限時搶購價3,313元；「永齡農場」郭台銘的總統禮－時時纖纖高纖野菜，8種珍貴蔬菜精選萃取，全素高纖野菜濃縮補充營養12盒組，市價9,200元，限時優惠價6,900元，搶購價享7.5折，買就加贈「COFFCO」水溶性MCT防彈燃油1盒，買越多省越多。

除了「維持消化機能!順暢保健5折起」優惠活動，東森購物網ETmall每週四也推出1日快閃「保健會員日」活動，每週四上午10點準時開搶，指定品滿額登記送好禮，銀髮保健、順暢代謝、美肌美顏及男士保健共9大類一次購足。

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