【廣編】臻藏每滴印象　麥卡倫與許光漢凝聚精彩時刻

【廣編特輯】

圖、文／麥卡倫提供

演技精進的歷程，如同釀造珍稀的威士忌，需要「堅持」與「時間」的堆疊積累。頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，以百年傳承的釀酒工藝、100%自然酒色及自家完整的雪莉橡木桶供應鏈享譽全球，在每滴極致臻釀的背後，不僅經歷橡木桶中長時間的熟成等待，更乘載著傳承近2世紀的釀酒工藝，為見證麥卡倫「雪莉王者」在時光淬鍊的臻峰時刻，麥卡倫隆重巨獻由雪莉王者形象大使－許光漢親身演繹的全新形象影片，許光漢以「該成為怎樣的演員？」作為破題，透過不斷的自我對話與沉澱，歷經時光堆砌、情緒醞釀靜待熟成，以成就嶄新的靈魂，完美體現麥卡倫透過時光淬鍊極致，造就無與倫比的極致臻釀。

麥卡倫雪莉王者形象影片以「臻藏每滴印象」為主軸，體現麥卡倫對於時光與工藝的堅持，其專注打造自家完整的雪莉橡木桶供應鏈，自歐洲紅橡木的種植、選材到橡木桶製程與威士忌釀造，過程需要長達至少118年的等待，才得以成就一瓶麥卡倫雙雪莉桶單一麥芽威士忌。許光漢表示：「每一個作品背後，皆是無數時光的淬煉與堅持，才得以成就完美。在成為演員這條路上，為好作品努力前行，汲取角色中的各種面貌，堅持在框架中尋求突破，希望每部作品皆觸動人心，即是我最大的成就感來源。當完成一部作品，獲得觀眾的喜愛和肯定時，無論對劇組、觀眾或是在演藝這條路堅持不懈的自己，都讓我充滿無盡的感謝。而在這愜意的情境下，我喜歡淺嚐一口麥卡倫，營造完美的儀式感，享受極致臻釀深入心坎的美好，與麥卡倫一起共度無與倫比的榮耀時刻。」

