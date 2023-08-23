【廣編】2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！璀璨時光禮悅情誼

▲「威士忌界橡木桶玩家塔木嶺」推限量紅酒桶新品塔木嶺西班牙格納希紅酒桶。

圖、文／尚格酒業提供

中秋佳節將至，除了「月圓人團圓」外，也是維繫情誼的好時機。台灣尚格酒業董事長奚大寧表示：「今年尚格酒業以獨特心意，特別挑選了適合聚餐搭配的特色新品，以及多款獨獻台灣的威士忌禮盒，為中秋佳節獻上一系列的驚喜。包含橡木桶玩家塔木嶺西班牙格納希紅酒桶，限量的老酒銀行《大摩典藏珍稀年份系列 第二版 Vintages 2003/2007》及連續三年英國銷售第一的《吉拉雪莉12年良月吉時禮盒》和《吉拉18年獨獻台灣特仕版》，不僅能夠在入秋的氛圍中帶來溫暖，更讓每份贈禮成為了收禮者心中的珍藏，『收禮收到心坎裡』。」

「威士忌界橡木桶玩家」塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌，本月再次推出「塔木嶺西班牙格納希紅酒桶」，格納希是西班牙原生的葡萄品種，融和了地中海氣候的恩惠，散發出甜美的葡萄風味和柔順的單寧。

2023年吉拉雪莉12年推出獨獻台灣的良月吉時禮盒，以吉拉的經典紫色為基調，刻劃著吉拉島的嶙峋輪廓與島嶼區最高的蒸餾器，質感手繪值得珍藏。附送的高雅吉拉晶鑽威士忌杯，如珠寶般閃耀，無論獨自沉醉，抑或與摯友共享，皆能在月光下閃耀奪目。

坐擁蘇格蘭最古老橡木桶藏的「老酒銀行」大摩酒廠也於中秋再次小批次推出《大摩典藏珍稀年份系列第二版 Vintages 2003/2007》系列酒款，以英國皇室徽章的古老傳承慶祝美好佳節。