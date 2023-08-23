　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！璀璨時光禮悅情誼

▲▼ 尚格酒業,中秋,威士忌,紅酒桶,大摩,吉拉,雪莉桶。（圖／尚格酒業提供）

▲「威士忌界橡木桶玩家塔木嶺」推限量紅酒桶新品塔木嶺西班牙格納希紅酒桶。

圖、文／尚格酒業提供

中秋佳節將至，除了「月圓人團圓」外，也是維繫情誼的好時機。台灣尚格酒業董事長奚大寧表示：「今年尚格酒業以獨特心意，特別挑選了適合聚餐搭配的特色新品，以及多款獨獻台灣的威士忌禮盒，為中秋佳節獻上一系列的驚喜。包含橡木桶玩家塔木嶺西班牙格納希紅酒桶，限量的老酒銀行《大摩典藏珍稀年份系列 第二版 Vintages 2003/2007》及連續三年英國銷售第一的《吉拉雪莉12年良月吉時禮盒》和《吉拉18年獨獻台灣特仕版》，不僅能夠在入秋的氛圍中帶來溫暖，更讓每份贈禮成為了收禮者心中的珍藏，『收禮收到心坎裡』。」

「威士忌界橡木桶玩家」塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌，本月再次推出「塔木嶺西班牙格納希紅酒桶」，格納希是西班牙原生的葡萄品種，融和了地中海氣候的恩惠，散發出甜美的葡萄風味和柔順的單寧。

2023年吉拉雪莉12年推出獨獻台灣的良月吉時禮盒，以吉拉的經典紫色為基調，刻劃著吉拉島的嶙峋輪廓與島嶼區最高的蒸餾器，質感手繪值得珍藏。附送的高雅吉拉晶鑽威士忌杯，如珠寶般閃耀，無論獨自沉醉，抑或與摯友共享，皆能在月光下閃耀奪目。

坐擁蘇格蘭最古老橡木桶藏的「老酒銀行」大摩酒廠也於中秋再次小批次推出《大摩典藏珍稀年份系列第二版 Vintages 2003/2007》系列酒款，以英國皇室徽章的古老傳承慶祝美好佳節。

ET快訊
才用10個月「iPhone電量超想哭」！1壞習慣曝光
台籍重刑犯恐關到死！　妻砸大錢雇黑幫劫囚
公園摘野菇來吃！　台中女中毒休克
恐怖畫面曝！21歲妹開奧迪「大旋轉」　女路人噴飛命危
快訊／午後雷雨！16縣市「大雨特報」
準颱風「蘇拉」有2路徑！　下周逼近台灣
Energy爆簽約復出！　相信音樂3字藏玄機
快訊／恐怖！　西門町出現3公尺巨蟒爬竄
總裁級渣男被控射後不理！她抱2歲女找爸爸淚：要上學還父不詳

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！璀璨時光禮悅情誼

肯德基開學點心買1送1！「中元保庇桶」一次爽吃炸雞蛋撻下殺54折

豬、雞、魚一次滿足！　速食店最新「三牲漢堡」限量開吃了

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」來了　爽喝美式、拿鐵

全素可吃！超商人氣「韓式辣麵」回歸　加碼吃最新南洋香辣麵

巨人迷衝！　速食店「2款進擊的巨人周邊」限量開搶了

跟著主力拜！網購公布中元熱銷榜　護國零食霸榜穩坐普渡界地位

全聯小編公開「愛情勒索嫌疑犯」！情勒金句大集結　致敬圖網笑噴

大杯美式29元、拿鐵35元！　超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

一圓航海夢！北歐進口「超親民豪華遊艇」自動駕駛驚豔玩家

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

【廣編】2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！璀璨時光禮悅情誼

肯德基開學點心買1送1！「中元保庇桶」一次爽吃炸雞蛋撻下殺54折

豬、雞、魚一次滿足！　速食店最新「三牲漢堡」限量開吃了

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」來了　爽喝美式、拿鐵

全素可吃！超商人氣「韓式辣麵」回歸　加碼吃最新南洋香辣麵

巨人迷衝！　速食店「2款進擊的巨人周邊」限量開搶了

跟著主力拜！網購公布中元熱銷榜　護國零食霸榜穩坐普渡界地位

全聯小編公開「愛情勒索嫌疑犯」！情勒金句大集結　致敬圖網笑噴

大杯美式29元、拿鐵35元！　超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

一圓航海夢！北歐進口「超親民豪華遊艇」自動駕駛驚豔玩家

蔡英文關心中國水災　總統府副秘：心裡感覺痛也希望伸援手

陸籍裁判被C羅怒噴「Wake Up」　曾陷論文風暴...獲亞足聯菁英裁判

嫁富商卻精神耗弱　女星走不出角色患「睡眠麻痺症」

台南打造「航海王慶典」！大型千陽號登陸　還有燈光秀、快閃店

享受森林呼吸　熱氣球光雕音樂會8／24知本溫泉登場

高雄去年「全般刑案」20年最低　破案率提升...今年已阻詐950件

C羅亞冠首登場怒噴陸籍裁判　手指眼睛嗆「Wake Up」

巨型辣句看板亮相　姚正玉：戳破綠色執政神話

蟑螂裙底亂鑽！妹子嚇到狂抖　男友一掌巴過來...結局崩潰了

男客連點8杯飲料　闆娘超感動！監視器驚見他「狂自慰4小時」嚇壞

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

消費熱門新聞

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

只有7天！超商美式「只要23元」爽喝

超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

速食店最新「三牲漢堡」限量開吃

限時2天！超商美式「買2送2」爽喝

超商限定蠟筆小新一番賞！小白夜燈超Q

全素可吃！超商人氣「韓式辣麵」回歸

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

全聯小編公開七夕「情勒金句」

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

更多熱門

相關新聞

單顆漲5元　不二坊蛋黃酥中秋訂單已滿

單顆漲5元　不二坊蛋黃酥中秋訂單已滿

雖然距離中秋節還有1個多月，不過蛋黃酥名店已陸續開賣，彰化名店「不二坊」就算每顆漲價5元，買氣依舊強強滾，8月16日開放電話訂購，昨(22)日深夜貼出公告，中秋節電話訂單已滿，不再受理預購訂單，已完成電話預購訂單顧客，請依預訂日期時間至現場取貨，逾日將取消訂單，不接受修改日期和數量。

跟著張震嶽探索海島威士忌　「嶼眾不同」的泰斯卡

跟著張震嶽探索海島威士忌　「嶼眾不同」的泰斯卡

陳怡珍、蔡旺詮與青果西施挺果農送文旦助弱勢

陳怡珍、蔡旺詮與青果西施挺果農送文旦助弱勢

中秋採買必看！全聯聯名烤物名店

中秋採買必看！全聯聯名烤物名店

金門中秋「博狀元餅」　30萬黃金等你拿

金門中秋「博狀元餅」　30萬黃金等你拿

關鍵字：

尚格酒業中秋威士忌紅酒桶大摩吉拉雪莉桶

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面