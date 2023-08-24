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【廣編】高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌　全新改裝上市

▲▼高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌 全新改裝上市。（圖／業者提供）

圖、文／高原騎士提供

1798年誕生迄今、擁有超過200年歷史光芒及獲獎無數的Highland Park 高原騎士，是蘇格蘭最北端、緯度最高的威士忌酒廠，由於靠近北極圈，長年處於恆低溫狀態，是造就高原騎士酒質和諧的一大關鍵。每一瓶出自高原騎士的酒款，皆由首席釀酒大師 Gordon Motion嚴格挑選把關，並透過費時的手工翻麥，將屬於奧克尼群島獨一無二的海風揉入威士忌內，輔以石楠花泥煤燻烤麥芽，堆疊出完美柔和的石楠花蜜香和獨特的煙燻雪莉風味，靜靜的沉睡在頂級雪莉橡木桶與恆低溫緩慢熟成的天然環境，自然地揉合出和諧細膩的酒體，風味豐富香醇濃郁，散發著獨特個性的完美平衡。

延續高原騎士核心酒款的壓花玻璃瓶與環境友善紙盒容器，高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌換上全新包裝， 展現了與時俱進且對環境永續的決心。此外，高原騎士再度攜手米其林星級主廚林明建Chef Kin所主理的 WILDWOOD餐廳，透過其質樸的原木柴燒直火料理，呼應高原騎士狂野而經典的煙燻特性，激盪出新風味的無限可能！

【WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳】
訂位電話：02-2722-8886
訂位連結： https://inline.app/booking/-LFoIMdVDp6fy8E_URpm/-LFoIMdVDp6fy8E_URpn
本套餐因做工繁複，需提前三天預訂，不便之處敬請見諒。
更多詳細資訊，請參考官方粉絲專頁： https://www.facebook.com/HighlandParkTW

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