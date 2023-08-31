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農業部「產銷履歷達人徵選活動」　嘉義縣三單位獲獎

▲▼ 嘉義縣三單位榮獲產銷履歷之光達人殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣三單位榮獲產銷履歷之光達人殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部舉辦「產銷履歷達人徵選活動」，嘉獎致力於產銷履歷制度推廣與農業永續發展的農產品經營者。今年參選資格分為「個別驗證」及「集團驗證」，一共徵選15組產銷履歷達人，其中本縣三個單位光榮當選，分別是梅山茶油生產合作社、遇米甜-李清源與蝦覓世界-柯明賢。

▲▼ 嘉義縣三單位榮獲產銷履歷之光達人殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

梅山茶油生產合作社有超過70年的油茶製油經驗，以一條龍服務體系為特點，經營梅山油茶育苗場，精心選育品種並輔導農民種植，成立至今已提供超過20萬株的優質豐產品系種苗。

除了育苗業務，主席凃淑靜為鼓勵農友投入產銷履歷驗證體系，成立輔導團隊，提高參與率並確保產品追溯；合作社還與契作農友合作，提升產量和品質，獲得多項國際認證，今後將繼續推動綠色生產，促進油茶產業和地方經濟。

▲▼ 嘉義縣三單位榮獲產銷履歷之光達人殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

李清源先生經營遇米甜農場多年，1999年北漂歸鄉，接手父親的玉米加工事業，2008年轉型，將重心轉向種植高品質水果玉米，2019年取得產銷履歷驗證，建立自給自足的銷售管道。

為強化產品識別度，李清源創立「遇米甜」品牌及註冊商標，強調農食安全和本土生產，提供多種健康安全的水果玉米品種供消費者選擇。

除了經營農場，李清源還擔任新港鄉農會輔導的新港青農聯誼會長，兩次獲得中華民國農會青農領航十大食農體驗經典路線獎項。近年與新港農會合作進入學校，擔任農務實作指導員，將農業知識傳授給學生，以實際行動對地方農業帶來貢獻。

創立「蝦覓世界」的蝦農二代柯明賢先生堅持友善環境，採低密度生態養殖，將白蝦作為主要養殖魚種，混養工作魚(虱目魚，草魚，豆仔魚，金目鱸魚)穩定生態系統，搭配枯草桿菌、光合菌讓養殖環境不受壞菌干擾，提升白蝦免疫力，養殖過程完全不需使用藥物，養殖池周邊也不使用除草劑，天然養殖過程讓讓消費者買得安心，吃得健康。

嘉義縣政府農業處指出，產銷履歷如同農產品身分證，經由嚴謹的第三者認證體系把關，透過履歷公開資訊及可追溯性，確保從生產場所到消費者餐桌維持安全性與品質，縣府近年昂昂積極輔導農民參與產銷履歷認證，提高農業生產水準及安全生產觀念，成績有目共睹。

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