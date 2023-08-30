開學首日防堵登革熱不鬆懈　嘉義縣啟動校園孳清專案

▲▼ 開學首日遏止登革熱疫情不鬆懈，嘉義縣啟動校園孳清專案 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣目前累積登革熱本土確診8例，30日為全台國中小開學日，縣長翁章梁提前啟動校園孳生源清除專案，嚴格要求教育處及環保局於開學前動員人力校園全面孳清及環境化噴，衛生局日前於校長會議派員宣導，落實校園孳清並不定期校園孳生源稽查，全縣高國中(小)學143間校園全面落實「巡、倒、清、刷」。

開學首日巧遇颱風來襲，唯有減少瓶瓶罐罐、清除積水容器，避免積水孳生病媒蚊，遏止登革熱疫情的蔓延，保障師生能安心上課；翁章梁說明，鄰近縣市登革熱疫情持續延燒，各級學校陸續開學，教職員學生及境外生陸續回歸校園，校園恐成為疫情傳播熱點，引發另一波登革熱疫情風險。

翁縣長提醒，學校除加強校園環境巡視，避免積水容器孳生病媒蚊，也應監測師生健康狀況，呼籲師生人員如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀，務必通報校方並儘速就醫主動告知旅遊活動史，學校應立即通報衛生單位以利即時因應，全縣有70家NS1快篩試劑合約院所提供輔助診斷，即時偵測通報，即時介入防治措施。

衛生局長趙紋華說，近幾年查核校園常見積水處有排水溝沉沙池、樹洞、空地低漥處、大型落葉、盆栽底盤、寶特瓶罐、廢棄飲料杯等積水孳生孒孓，每天進出校園的學生，一旦被攜帶病毒蚊子叮咬就會在學校爆發登革熱疫情，更可能蔓延擴大到社區，提醒各級學校務必清除校園內積水環境及髒亂點清理，衛生局將不定期查核，如經查獲陽性積水容器開立改善單，若未改善將依規裁處。

「防治登革熱，人人有責！」翁章梁呼籲，防治登革熱最有效的方式是「孳生源清除」，民眾及各級學校應自發性投入防治工作，加強環境巡視清除各類積水容器，避免隱藏孳生源而引起登革熱疫情，戶外活動時，也請穿著淺色長袖衣褲並使用經核可防蚊藥劑，減少遭蚊蟲叮咬機會。