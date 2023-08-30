嘉義縣兒少代表公開遴選報名　即日起至11月30日

▲▼ 嘉義縣第六屆兒少代表公開遴選 即日起至11月30日受理報名 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局每2年公開遴選兒童及少年擔任兒少代表，為兒少政策發聲，第六屆(任期113年至114年)兒少諮詢代表招募中，報名期間即日起至112年11月30日，歡迎設籍、居住或就讀嘉義縣，年滿12歲至未滿20歲 (93年1月2日以後出生者)，關心兒童及少年福利暨權益議題者，報名參加遴選，預計遴選20位，有興趣的兒少可自由報名，或透過學校、機關、民間團體推薦報名。

過往兒少福利政策多由成人主導，兒少很少有發聲管道和機會，為落實「兒童權利公約」兒少被傾聽及意見獲得考量的權利，讓兒少有機會參與公共事務，使政策更貼近兒少實際心聲與需求，嘉義縣103年起辦理「兒童及少年諮詢代表」培力計畫。

這項計畫執行至112年，已公開遴選第一屆至第五屆兒少諮詢代表共計89名，任期一屆兩年，期間透過培力課程、縣市兒少代表交流活動，增進兒少對公共議題認識與了解，兒少代表們也可自主召開定期會議討論兒少相關議題，並出席「嘉義縣兒童及少年福利與權益促進委員會」(以下簡稱兒少委員會)，針對兒少福利政策提出建言。

嘉義縣兒少代表過去曾向縣府提案「鞋子顏色與學習有關嗎？」、「嘉義縣國高中（職）第八節輔導課之實施建議」、「建議增辦多元學習活動」、「嘉義縣路燈改善及增設與兒少安全之問題」、「建議終止國高中放榜文化」、「兒少代表銜接參與青年公共事務」等，縣府針對這些議題，整合跨局處資源，提出改善措施及作為。

報名相關資訊請上嘉義縣社會局網站( https://sabcc.cyhg.gov.tw/ )「業務專區-兒童及少年福利-兒童及少年諮詢代表」專區查詢，112年11月30日前備齊報名資料，紙本郵寄嘉義縣社會局；另有FB粉絲專頁「嘉義縣兒童及少年諮詢代表」，IG: @chiayi_crc，持續發佈兒少培力課程及相關活動訊息；若有疑問可洽詢，社會局兒少福利及保護科邱社工05-3620900 分機 5112。