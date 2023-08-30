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期許打造友善安全工作環境　新北首創優良建築工程評選

▲▼ 新北市首屆「優良建築工程評選活動」，評選結果出爐於今日在市政會議中由市長侯友宜頒獎給獲獎工程，另一名優等由城鄉局(三峽國光青年社會住宅)獲獎。 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北市首屆「優良建築工程評選活動」，評選結果出爐於今日在市政會議中由市長侯友宜頒獎給獲獎工程，另一名優等由城鄉局(三峽國光青年社會住宅)獲獎。 。（圖／新北市府提供）

記者戴上容／新北報導

新北市首屆「優良建築工程評選活動」，評選結果出爐於今（30）日在市政會議中由市長侯友宜親自頒獎給獲獎工程。侯友宜表示，感謝各界攜手強化施工建築工地安全管理、提升轄內建築業者對「施工友善管理及污染防制與安全衛生管理措施」及企業永續發展（SDGs）責任的重視，期許透過評選活動，精進污染防制措施及建立安全與友善的工作環境。

新北市第一屆優良建築工程評選活動是由新北市政府工務局、環保局、勞檢處、景觀處、養工處等單位攜手合作舉辦，也是首開全國之先舉辦的類似活動。評選項目除包括已辦理多年的「施工圍籬綠美化」項目外，擴大將基地內外相關「施工品管」、「污染防制」、「勞安衛管理」及「友善環境」等4大項目納入評分，並將性別平等友善設施、低碳措施及資源循環再利用等納入加分項目。

工務局長祝惠美表示，建築工程在施工過程中，常因圍籬雜亂或施工噪音而給民眾不好的印象，隨著本活動的舉辦，建築開發商已逐步將相關友善措施及環境自動監控管理設施，如噪音及空氣品質PM2.5監測系統等列為施作項目，主動落實工地自主管理，期許藉由本活動創造出有質感的生活美學、低碳及友善之工作環境，提升工地對周遭環境管理意識，讓市民對工地環境改善有耳目一新的感覺。

工務局指出，新北市首屆優良建築工程評選特優獎項由捷運三重站捷六基地聯合開發案工程奪冠（潤泰創新國際和台北市捷運局共同獲獎）；優等則由國家住宅及都市更新中心(泰山中山段國軍職務宿舍)及城鄉局(三峽國光青年社會住宅)贏得；佳作由光寶科技(中和數位大樓新建工程)、新濠建設(新濠一川新建工程)及長榮久盟開發建設(大坪林ONE新建工程)獲得，感謝獲獎建築工程作為表率，也呼籲轄內其他建築工地亦能仿效，努力共同維護安全及友善與智能的工作環境。

有關112年度新北市優良建築工程評選活動得獎名單詳如附件，相關資訊可至工務局網站https://pse.is/58ytkx 及「工程圖輯隊」 https://www.facebook.com/twinklecity/ 臉書粉絲團、環境保護局網站及「新北市營建工程資訊整合平台」查詢。

▲▼ 新北市首屆「優良建築工程評選活動」，評選結果出爐於今日在市政會議中由市長侯友宜頒獎給獲獎工程，另一名優等由城鄉局(三峽國光青年社會住宅)獲獎。 。（圖／記者戴上容攝）

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