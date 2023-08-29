瘋狂尖叫！新北姊妹酒後失控遭警壓制　管束意外搜出吸食器

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名女子酒後在路邊自殘，一旁的姊姊向執行交整的警員求救，警員上前了解，發現女子酒後情緒失控，有自殺傾向，立即對其保護管束，但在管束過程中，也喝酒的姊姊突然情緒失控，警員也連同帶回派出所管束。警方在搜查妹妹背包時，除了發現菜刀外，另還查獲安非他命吸食器。

▲許女持菜刀企圖輕生，遭警方壓制保護管束。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，前天（27日）下午4時許，37歲許女因感情問題，後帶著菜刀前往新店北宜路找39歲的姊姊訴苦，但姊姊當時也喝酒，聽到許女訴苦有些不耐煩，許女拿出菜刀企圖自殘，甚至還跑到路中輕生。姊姊見狀，才向路口執行交整的警員求救。

▲許女姊姊突然情緒失控，走到路中企圖輕生，也遭警方壓制保護管束。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員到場，許女已將菜刀收回背包，但情緒失控跑到路中，警員立即施予保護管束，但姊姊以為警方要逮捕妹妹，情緒失控上前攔阻，警員當下也連同帶回管束。警方除查扣背包內的菜刀外，還發現使用過的安非他命吸食器，警方依違反毒品危害防治條例、社會秩序維護法，將許女函送偵辦。

▲警方在許女背包搜出使用過的安非他命吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）