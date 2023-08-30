開學首日！金山警啟動「護童專案」　加強取締校園周邊違停

▲新北各級學校開學首日，金山警全面啟動「護童專案」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市國、高中及小學今（30日）暑假結束開始上學，適逢颱風「蘇拉」逼近台灣本島，天氣變化劇烈，金山警分局為保護轄區學童開學日通勤安全，由各分駐（派出）所編排警力，結合義交人員執行護童勤務，與學校導護老師及志工共同維持開學日學校周邊的交通與秩序，並針對校門口違規停車加強取締告發。

▲金山警分局加強取締校園周邊違停。

警方指出，轄內12所小學、3所國中及2所高中（職）均已納入分局規劃之安全防護網，針對各級學校周邊地區加強巡邏密度，盤查徘徊於校園周邊之可疑人士，提高見警率，淨化校園周邊安全空間，啟動強化校園安全機制及相關作為，以建構安全的學習環境，讓轄區學童平安學習，快樂成長。另針對學校附近加強巡邏密度，盤查可疑人士，提高見警率，以淨化校園周邊安全，並宣導反暴力及反騷擾等婦幼安全觀念。

金山警分局長蔣叔君表示，轄區國小就學人數眾多、往來車流頻繁、道路狀況複雜，警方藉著執行護童勤務，提升校園周邊見警率，可使往來校門口車輛放慢車速，有助學童通行安全，也可使有心人士不敢輕舉妄為，讓學童平安學習，家長安心。