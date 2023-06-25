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嘉義縣藥品管制稽核　144家符合規定1未在期限內申報

▲▼嘉義縣管制藥品雙管齊下 稽查及教育同步執行 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣管制藥品雙管齊下 稽查及教育同步執行 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

為杜絕藥品不法使用，嘉義縣衛生局啟動稽查專案，加強查核管制藥品並辦理法規講習，以教育及稽查同時執行，目前共查核145家醫療院所、藥局(商)等機構或業者管制藥品情形，其中144家數符合規定，1家因未在期限內申報管制藥品，已裁處3萬元在案，並在五月進行相關講習宣導。

▲▼嘉義縣管制藥品雙管齊下 稽查及教育同步執行 。（圖／嘉義縣政府提供）

我國醫療常使用的鎮靜安眠類藥品（如Zolpidem、Lorazepam等）均屬管制藥品，因具成癮性且容易濫用，使用上需嚴格把關，衛生局為防範藥品不法流用，針對嘉義縣的醫療院所、藥局(商)等機構或業者，查核申報收支結存、簿冊登載、專用處方簽之開立及處方合理性，今年截至目前共查核145家(領有管制藥品登記證101家、未領有管制藥品登記證44家)，144家數符合規定(合格率99.3%)，查獲1家因未在期限內進行申報，依管制藥品管理條例裁處3萬元在案。

▲▼嘉義縣管制藥品雙管齊下 稽查及教育同步執行 。（圖／嘉義縣政府提供）

為了讓領有管制藥品登記證機構及業者，瞭解管制藥品相關規定，今(112)年5月辦理管制藥品法規及管理實務課程，讓與會者對管制藥品的管理更加熟悉，避免違法情事發生。

▲▼嘉義縣管制藥品雙管齊下 稽查及教育同步執行 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華局長表示，所有的管制藥品皆屬處方藥，須經醫師專業診斷及評估後，憑醫師開立處方箋才能至藥局領藥，醫師應確實診療，審慎處方管制藥品，不得應病人要求開立自費藥品，重申「詳實登載」、「落實盤點」、「保存資料」、「定期申報」4準則，非法流用管制藥品將立即移送法辦，絕不寬貸。

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