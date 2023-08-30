他斷言藍白合「一定談不攏」　曝2難題：咖啡、奶茶怎麼喝都一樣

▲侯友宜、郭台銘、柯文哲。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，引起在野陣營震盪，如何整合也成為最大難題。對此，民進黨立委莊瑞雄30日分析，藍白合作一定談不攏，問題本質就是「正」跟「副」，談到最後就跟柯文哲說的一樣，價值是什麼？路線是什麼？主張不同硬要送作堆很困難。

莊瑞雄表示，從民調來看，不管在野陣營現在咖啡、奶茶怎麼喝，喝到最後還是要回到一個本質，就是「正」跟「副」的問題。這議題再吵下去國民黨會內亂；金溥聰跟侯友宜已經講得很清楚，他們就是國民黨的總統候選人，也就是說，他們寧願挺胸倒下，輸就是輸。

莊瑞雄指出，要讓一個政黨參選人屈居他人副手確實很不禮貌，民進黨從創黨開始經歷了很多年才執政，總統選舉當然要參加，這就是政黨的成長與茁壯過程，每次的選舉提出政黨的方向、主張，在此過程中就會壯大。

莊瑞雄直言，政黨就是有其價值、主張與願景，這次柯文哲能出來，代表成立4年的政黨，相比國民黨是百年政黨，不得不佩服民眾黨，除非柯再選一次就要關門，否則人家當然要做正的，要提出願景與主張，來博取更多民眾認同，「郭台銘一直要叫人家來當你的副手，更何況是一個沒有政黨、只是很有錢的人，這對柯也不公平。」

莊瑞雄直言，藍白合作一定談不攏，談到最後就跟柯文哲說的一樣，價值是什麼？路線是什麼？例如能源政策上，侯友宜做新北市長時，核廢料相關的乾式儲存槽執照都不發、說無法解決核廢料問題就無法用核電，但為了選總統馬上改變主張。價值不同、主張不同，硬要送作堆很困難，又碰到民調低的要壓制民調高的，叫人家當你小弟，欺負人袂通。