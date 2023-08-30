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2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

▲2023中秋迎新嘉年華活動內容多元豐富，更有限量異國美食供品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023中秋迎新嘉年華活動內容多元豐富，更有限量異國美食供品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣新住民約有1萬7千多位，往年新住民活動多數辦在斗六或虎尾等靠山線的鄉鎮市，為讓沿海地區新住民姊妹們不用奔波，雲林縣政府今年將迎新嘉年華活動移師台西鄉五條港安西府辦理，藉由中秋團圓紓解新住民母思鄉之情，盼帶給新住民無論身處何處，都有「月亮一樣圓」的感受。

縣長張麗善今（30）日出席「2023中秋迎新嘉年華攜手新住民幸福耀雲林」、「海陸大街美食饗宴」暨「台61幸福公路公共友善廁所啟用」聯合宣傳記者會，與台西鄉長李文來、農業處長魏勝德、台西農會總幹事林添祥及新住民一同為活動宣傳，邀請新住民和家屬9/24同歡，並備限量1000份異國美食品嚐、中秋文旦及月餅試吃、異國風情體驗等，邀請全台民眾作伙來雲林台西看日出也看夕陽。

▲2023中秋迎新嘉年華活動內容多元豐富，更有限量異國美食供品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日雲林在地新住民姊妹們也一同邀請全台各地新住民朋友，9/24到台西參加2023中秋迎新嘉年華。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林沿海鄉鎮新住民朋友們眾多，平時生活忙錄，鮮少有機會能參加縣府舉辦活動，今年配合台西鄉「台西第一街中山老街」再造，及連結地方觀光的休息軸帶「台61幸福公路公共友善廁所啟用」，在安西府舉辦新住民活動，希望在地及鄰近的新住民朋友們能用閒暇休憩的心情前來參加。

也為活絡地方產業，「2023中秋迎新嘉年華 攜手新住民幸福耀雲林」活動當天結合由農業處、台西鄉農會、雲林縣肉品市場股份有限公司現場提供烤大豬、烤香腸等美食，讓民眾盡情享用最在地的海陸大街美食饗宴，也有在地青農及農民團體辦理展售活動，歡迎民眾於活動當日共襄盛舉。

▲2023中秋迎新嘉年華活動內容多元豐富，更有限量異國美食供品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善、台西鄉長李文來、黃美瑤議員、蔡東富議員夫人洪惠玲、台西鄉農會總幹事林添祥一同烹煮文哈、烤雲響豬香腸，為中秋迎新嘉年華活動暖身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善強調，雲林縣要讓香客變遊客，遊客變常客，近幾年縣府積極活化台西，從台61幸福公路交流道下兩分鐘就能到達安西府，設置於安西府旁停車場即將啟用「台61幸福公路公共友善廁所」，採半開放式設計，內更有性平、殘障專用設施，周邊加強綠美化。

台西有很多遊憩資源，不只海口故事屋有林國基老師的藝術創作，透過水牛團隊重現台西第一街中山路老街風華，將頽廢老屋重新改造，融合新意，成功成為熱門的觀光打卡景點，縣府也建置友善釣魚平台，讓釣友能有更舒適、更安全的垂釣場域。

▲2023中秋迎新嘉年華活動內容多元豐富，更有限量異國美食供品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023中秋迎新嘉年華活動內容多元豐富，更有限量異國美食供品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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