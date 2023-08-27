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木偶戲+數位課程　移民署推數位教學計畫讓新住民在地化

▲移民署趁暑期推出新住民數位資訊應用學習計畫 ，透過木偶戲結合數位學習。（圖／記者張君豪攝)

移民署趁暑期推出新住民數位資訊應用學習計畫 ，透過木偶戲結合數位學習。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪／台北報導

內政部移民署連續4年推動「新住民數位應用資訊計畫」，8月26日在台北偶戲館舉辦「玩轉偶戲大挑戰」新住民免費創意活動，提供新住民有關偶戲的知識及互動裝置導覽，透過偶戲帶領新住民從歷史、變化、共創、消逝、未來等主題認識台灣偶戲文化演變歷程，並透過戲偶團演出「新住民免費電腦課程」介紹，讓新住民於本次活動中感受偶戲文化、數位資訊力量與人文碰撞的火花，讓新住民從中瞭解偶戲與台灣文化的密切關聯。

移民署表示，新住民數位應用資訊計畫：結合舉辦知識型導覽活動，讓新住民及其子女增進瞭解台灣人文之餘，並陸續開辦電腦及網路應用課程、行動支付及APP操作課程、營養健康管理APP等生活資訊課程，能夠將資訊應用融入生活，歡迎新住民朋友踴躍報名，充實自我技能、裨能更融入台灣在地生活。

▲移民署趁暑期推出新住民數位資訊應用學習計畫 ，透過木偶戲結合數位學習。（圖／記者張君豪攝)

移民署說明，為讓新住民瞭解網路時代瞬息萬變，署方開設數位課程包含社群媒體經營、Line貼圖設計、Podcast入門課、手機鈴聲製作、攝影動畫技巧與軟體操作、提供新住民與其子女共同學習，經由計畫團隊的介紹，希望參與課程原住民能瞭解台灣在地文化，並透過自媒體探索台灣生活。。

最後移民署提醒，「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只須註冊會員即可免費學習，網站內的「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，新住民都能加深對彼此文化的瞭解，幫助新住民更加熟識及親近臺灣。相關資訊請參見移民署計畫官方網站「新住民數位資訊e網」（https://nit.immigration.gov.tw）或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。

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