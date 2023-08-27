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迎接下個月才到的中秋節　關農搶頭香做綠豆椪讓修女嚐鮮

▲關山鎮農會總幹事送綠豆椪來到聖十字架療養院 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山鎮農會總幹事送綠豆椪來到聖十字架療養院 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

哇！好香、好好吃喔！聖十字架療養院修女們接過台東縣關山鎮農會總幹事送來剛出爐的學習成果「綠豆椪」忍不住先嚐了一個。關山鎮農會「米國學校」多元廚藝教室利用週休假日常會辦理系列中西式美食料理、烘焙課程，邀請廚藝講師教導有興趣的民眾學習包括異國料理、蛋黃酥、披薩、壽司等。下個月就是三大節日之一的中秋節了，關山鎮農會應景推出綠豆椪教學讓在家也能自己動手做月餅。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，現在民眾不只是講究食物美味還很重視如何能吃的健康、安全，尤其隨著近年食安問題的影響，很多人更喜歡自己挑選食材然後動手做。中秋節吃月餅是國人應景的首選美食點心，而各式的月餅不管是內餡呈現的多元或是外觀造型往往令人愛不釋手。關山鎮農會特地邀請烘焙老師開課，報名的學員中男女老幼大夥專注的跟著學習。

邱美玲說，屬於台式的傳統月餅「綠豆椪」風行至今美味仍難以被取代，而內餡裡綠豆泥甜餡包裹豬油及紅蔥頭烘烤而成，有些會再加入少許豬絞肉增添口感。廚藝教室內的烤箱層架擺放著學員們親手揉搓的油皮包餡，溫度控制在烘烤近半小時後一顆顆香氣誘人的綠豆椪完成出爐。

假日許多媽媽帶著小孩報名參加學做綠豆椪，每個動作耐心的陪伴教導，眼睛還得緊盯頭上大螢幕老師的說明。辛苦終於等到成果盼到烤箱出爐的那一刻，邱美玲帶著同仁送上自己動手做的綠豆椪來到聖十字架療養院，雖然離中秋節還有一個多月，邱美玲笑說關山鎮農會「搶頭香」要讓修女們和院民感受小鎮的溫暖。高德蘭院長和裴彩雲外國修女代表接受，剛出爐散發出誘人的餅皮香氣眾人拱修女們嚐鮮，果然綠豆椪的美味也得到認證。

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