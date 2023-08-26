文旦產季到！農糧署與全家和楓康攜手　推出全台十大產區禮盒

▲農糧署與通路業者推出「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，農業部農糧署與全家便利商店及楓康超市推出「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」，自8月31日起在楓康超市展開預購，9月7日起在「全家行動購」販售，可一次買到台南麻豆及下營、花蓮瑞穗及玉里等十大產區文旦。此外，全家便利商店也將在9月6日起全台近4100家店舖開賣可即食的文旦水果杯，消費者不必自己動手剝皮就可以吃文旦。

農糧署表示，今年國產文旦柚於八月中下旬起陸續採收，各產區農會嚴選品質佳且通過產銷履歷驗證的優質文旦，推出「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」，農產品產銷資訊公開可追溯，讓消費者吃得健康、買得安心。而國產文旦柚除直接鮮食外，也適合在家動手DIY做成果茶、沙拉等美味料理，請消費者以行動支持國產農產品，

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全家便利商店表示，為支持台灣在地農業，再度攜手農糧署與供應商夥伴，自8月31日起陸續在「楓康超市」及「全家行動購」販售「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」，同時在全台全家便利商店店鋪推出「產銷履歷麻豆文旦」截切水果杯，透過食品安全的加工技術，讓消費者即時品嚐文旦柚汁多味美、細嫩Ｑ彈的果肉。

▲農糧署與全家便利商店推出「產銷履歷麻豆文旦」截切水果杯。（圖／農糧署提供）

