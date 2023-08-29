不二坊第2！神舌評比40家蛋黃酥　第1回購意願99%：不用排隊

▲40款蛋黃酥評比。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋節前夕，必定掀起蛋黃酥熱潮。IG一名「甜點精算師」花了一個多月，吃遍40家蛋黃酥，分享實際評比心得，還附上「蛋黃酥送禮指南」。其中，總引發蛋黃酥之亂的彰化「不二坊」，她雖給出高分，回購率高達90%，但並非心中第一。冠軍則是1986年於台中豐原起家的老店「聯翔餅店」，回購率99%。

原PO在「Dcard」發文「惡毒評比40家蛋黃酥」，文中打趣地說，她家住彰化，深知不二坊每年的蛋黃酥之亂，「每次經過騎摩托車都險象環生，尤其是排隊的阿嬤，隨時都會跳到馬路來一段廣場舞的感覺，真的不堪其擾！」有天她被「託夢」，決定破除此亂，便用了一個多月吃遍40家名店蛋黃酥，胖了足足5公斤，做出「40款精選蛋黃酥評比」、「蛋黃酥送禮指南」，還加碼「12星座蛋黃酥送禮指南」。

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在評比中，是以回購率來排行，其中彰化「不二坊」並非第一，回購率90%排第二；她心目中的冠軍是台中老店「聯翔餅店」，回購率99%。再來好幾個回購率都是80%，分別有彰化「紀家」、秒殺款「陳耀訓麵包埠」、彰化「新口味」、台中老字號「香格禮坊」、頭份「美龍食品」。

▲前四名為聯翔、不二坊、紀家、陳耀訓。（圖／原PO授權使用）

原PO在IG還有發單篇心得文，在一、二名部分，兩家的經典紅豆蛋黃酥皆是一顆50元，聯翔一顆約65.2g，不二家的則約60g，若論口感，她給聯翔相當高的評價，「是正統好吃的酥皮，非常香！紅豆的部分綿密有香也蠻甜的，蛋黃竟然是綿的！沒有顆粒感也不會太鹹，很讚很推。」

再來是不二坊，「經典超香酥皮，底部也酥，紅豆香味普通，甜度蠻高的，蛋黃是剛好的濕潤感，香味夠、不會鹹，整體很好吃，但是偏甜。」

▲送禮指南。（圖／原PO授權使用）

在「蛋黃酥送禮指南」的部分，想送另一半可搶「陳耀訓」，超有面子；送一般長輩就可選「不二坊」，因為名氣高之外，似乎也是很多長輩唯一指定款；想送養生的長輩可選「maye1011」，可選低糖或微糖版本；送客戶挑CP值高、包裝好看的「香格禮坊」。最後，送朋友「聯翔餅店」絕對不會錯，好吃又容易買到。

▼原PO加碼星座送禮指南。（圖／原PO授權使用）