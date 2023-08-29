時常被主管叫去小房間「打考績」　19歲女保全控訴被性侵突然身亡

▲女控訴遭主管性侵後，突然死亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)傳出性侵案件，一名19歲女保全控訴，工作時被男主管叫進儲藏室中，遭到3男性侵毆打，後來便疑似中毒突然呼吸困難，送醫後不治身亡。

警方表示，他們27日下午突然接到報案，一名在當地保全公司任職的19歲女子因為呼吸困難送醫，送醫發現她的肺部出現問題，抵達醫院時血壓十分高，後來便不治身亡。

警方調查案件時從親戚口中得知，女子曾向他們控訴，遭到男主管性侵與2名男子毆打，所以才會服毒身亡，故警方以性侵案方向對3男進行調查，後來正式逮捕32歲男主管庫馬(Ajay Kumar)。

庫馬被捕後，其他同事透露，庫馬時常以「打考績」為由，把死者叫進儲藏室中騷擾，死者因為家境清寒，為了保住這份工作所以一直隱忍，事件發生當天，死者被叫進儲藏室後突然哭著回到座位，但是不願意透露發生什麼事，後來情緒突然變得很激動，一直把自己鎖在門內，大家正不知道該怎麼辦時，她突然呼吸困難昏迷。

警方目前已根據性侵罪對庫馬進行調查，同時正在調查受害者死因，目前尚無法證實她是否因為服毒，還是其他原因死亡，遺體已送去法醫進行調查。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995