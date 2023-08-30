停駛公車突然加速撞過來　女過馬路被撞飛「捲到車底下」輾壓身亡

▲女子過馬路時，突然被停駛的公車撞上。（圖／翻攝自MET POLICE）

記者李振慧／綜合報導

英國32歲女子梅麗莎(Melissa Burr)在倫敦維多利亞車站外過馬路時，一輛已經停駛的公車突然往她的方向衝撞過來，導致她被撞飛至空中，後來又被捲到車底下輾壓身亡。

事件發生在2021年8月10日上午，正在過馬路的梅麗莎，突然遭60歲司機珀普拉(Olusofa Popoola) 所駕駛的公車撞上身亡。被控危險駕駛導致死亡的珀普拉，因為造成當時停在他前面的另外一名公車女司機黛安(Diane Mathuranayagum)受傷，也同時被控告。

根據法庭資料，當時把公車停在隊伍最前面的黛安，已經拉下手剎車，結果她下車剛走到門邊時，停在後方的珀普拉突然往前衝撞，導致她被摔倒在人行道上，公車也急速往前衝，撞向當時正在過馬路的梅麗莎。

珀普拉29日出庭受審時表示，當時他正在停車，腳突然從剎車上滑了下來，踩到油門上，導致公車撞上前面車輛，「我當時感覺到發生碰撞，因為嚇了一大跳，我可能更用力踩到了油門，雖然我其實想要踩的是剎車」。事件造成梅麗莎被撞飛，後來又被捲到車輪下輾壓，全身重傷身亡，還有另外一名乘客也被撞摔倒在地，受輕傷。

事故調查顯示，珀普拉在車子撞到人後仍繼續踩油門，最後才使用手剎停車。擁有20多年駕駛經驗的珀普拉在法庭上表示，他對於自己所造成的事故感到非常抱歉，他也不曉得自己當下怎麼了，不過他否認被指控的危險駕駛罪，訴訟仍在進行中。