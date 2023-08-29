男大生缺錢連續捐精6年　多年後意外發現「在外面擁有96名孩子」

▲男子多年前捐精，後來意外與親生子女見面。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州32歲男子狄倫(Dylan Stone-Miller)大學時因為急需用錢，所以前去診所同意捐精，沒想到多年後他發現，自己當時所賣的精子成功幫助多個家庭生下96名小孩，讓他決定辭職，踏上與分散在各地「親生子女」見面的旅程。

身為軟體工程師的狄倫，就讀大學時由於未成年飲酒被捕，家人拒絕為他付罰金，缺錢的他為了請律師，只好前去當地生育診所簽下6年的捐精合約賺錢，沒想到十幾年後，他突然收到其中一名親生子女哈珀(Harper)的訊息，對方的養父母與他聯絡，希望他能與孩子見面。

狄倫當時雖然已經結婚生子，並且育有一名兒子，然而當他第一次見到3歲的哈珀，突然產生想要與每一名親生子女見面的想法，所以他為此辭掉工作，開始踏上旅程，至今已經成功與25名子女見面。

狄倫為了更能系統化追蹤孩子，他在臉書上創建了專屬群組，邀請所有願意與他聯繫的親生子女與養父母能藉此群組和他聯繫，而在所有他成功會面的親生子女中，他最常與哈珀和對方妹妹哈洛(Harlow)聯繫見面。

哈珀與哈洛的母親艾莉西亞(Alicia Bowes)表示，她很開心能讓2名孩子們與狄倫見面，不過她會教導孩子們，這不代表狄倫是他們的父親，雙方只是捐贈關係，「這的確是滿辛苦的情況，要讓孩子們理解為什麼不能認為狄倫是父親」，雖然雙方仍有需要調適的地方，但她很開心藉由與狄倫見面，能夠讓孩子們更了解自己的身世。