樹上6顆詭異豆莢竟是「巨型蜘蛛卵」　女崩潰：每顆內有600蜘蛛

▲女在家樹上發現詭異囊狀物。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名女子在家中後院棕櫚樹上，發現葉子上掛著一串奇怪「豆莢」，她好奇拍下照片並PO到臉書上詢問，沒想到意外發現豆莢竟然是巨型蜘蛛卵，每顆裡面可能裝滿600隻蜘蛛，嚇得她想把整棵樹砍掉。

澳洲雅虎新聞報導，居住在雪梨市南部薩瑟蘭郡(Sutherland)的女子艾希莉(Ashlee)近來在自家後院發現6個奇怪物品，看起來像是巨型豆莢，她表示，「棕櫚樹葉高高垂掛在池邊，就在我前往晾衣服的路上，有一次我剛好抬頭往上看，就看到那些東西」。

Magnificent Spider: Mum is 'petrified' after discovering what might be inside six mysterious sacs that appeared on her backyard palm tree https://t.co/Bd8F6ltgUP — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 29, 2023

從艾希莉分享到臉書社團的照片中可看到，一串宛如巨大豆莢的囊狀物垂吊在棕櫚葉上，沒想到有網友告訴她，囊狀物很有可能是當地東海岸特有品種，名為Magnificent Spider蜘蛛的蜘蛛卵囊。

艾希莉崩潰表示，「老實說，我非常想要把樹砍掉，因為我家有2歲以下的小孩，而且我非常怕蜘蛛」。不過報導中指出，Magnificent Spider其實對人類無害，大多在夜間才會出外覓食，但每顆蜘蛛卵囊裡面約有600顆卵，建議民眾看到時最好還是不要隨意觸碰。