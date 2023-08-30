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女老師長年寫黑板　退休肩痛到睡不著！梳頭髮、扣內衣超崩潰

▲高雄中正脊椎骨科醫院骨科醫師廖志祥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲退休女老師長期寫黑板，晚年肩痛到睡不著。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

74歲陳姓退休女老師，年輕時常高舉右手寫黑板字，長期下來造成肩關節疼痛，晚上痛到難以入眠，連舉手梳頭髮、扣內衣都很困難，被診斷罹患退化性肩關節炎。她接受手術後已不再疼痛，重新投入到喜愛的興趣及社交活動。

高雄中正脊椎骨科醫院骨科醫師廖志祥表示，74歲陳女士從事教職多年，退休後肩膀開始疼痛，剛開始她並不在意，認為是年紀漸長的正常現象，但疼痛變得越來越嚴重，常痛到夜裡醒過來，也影響日常生活，包括洗衣、做飯，甚至梳理頭髮都有問題。

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▲患者長期肩關節疼痛，連舉手梳頭髮、扣內衣都很困難，被診斷罹患退化性肩關節炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲退休女師長期肩關節疼痛，被診斷罹患退化性肩關節炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲患者接受反式人工肩關節置換手術，肩膀已不再疼痛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲患者接受反式人工肩關節置換手術，肩膀已不再疼痛。（圖／記者許宥孺翻攝）

廖志祥指出，陳老師多次就醫和嘗試各種保健方法，但疼痛依然沒有緩解。她尋求專業醫師協助，並診斷出患有嚴重的肩關節退化，在與醫生討論後，她決定接受反式人工肩關節置換手術。

廖志祥說，肩關節是人體活動度最大的關節，肩關節是由肱骨頭（球狀）與關節盂（肩窩）組成，可想像成一顆球放在一個小碟子中，其穩定度是由肌肉及軟組織提供，但隨著年齡增長，日積月累過度使用、磨損，年長者的旋轉肌變得無力，甚至旋轉肌破裂後，造成肩關節不穩定，以致於手臂無法舉高。

▲高雄中正脊椎骨科醫院骨科醫師廖志祥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄中正脊椎骨科醫院骨科醫師廖志祥。（圖／記者許宥孺翻攝）

廖志祥指出，反式人工肩關節可減輕關節疼痛，術後恢復肩部的正常功能，包括舉手、提重物等動作，並重建肩部的穩定性。他也提醒，民眾如果肩膀出現疼痛，應盡早就醫，釐清病因，正確診斷、治療。

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