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社會 社會焦點 保障人權

出門普渡慘遭路樹奪命！女兒聞噩耗崩潰　淚控公燈處過失致死

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市中山區中山北路一段今(30日)上午11時許傳出驚悚意外，一名騎士騎車行經83巷口時，突然一棵路樹倒下，當場砸中林姓騎士(67歲)頭部，救護人員到場時林男已經沒有呼吸，經送醫搶救仍宣告不治。死者女兒聞訊後十分哀慟，在筆錄時向警方表示後續將提告公燈處過失致死。

▲▼ 騎士遭路樹砸死，最新視角曝光 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林男疑似發現路樹傾倒，機車煞車燈還有亮起。（圖／記者邱中岳翻攝）

初步了解，林男為退休的遊覽車司機，今上午從新店住處騎車出門，要到中山區好友親戚家中進行普渡，不料行經中山北路一段時，卻突然遭到倒塌的路樹砸中。後方行車紀錄器拍下，當時路樹突然傾倒，反應時間很短，林男疑似察覺路況有異狀，還按下煞車，但仍是躲不過，慘遭斷裂的路樹砸中頭部，當場向後仰翻倒地，救護人員到場時滿地鮮血，林男已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍於12時40分宣告死亡。

針對本案，台北市政府公園處表示，倒伏之路樹為高13.6公尺、胸徑31.2公分之楓香，依照規定行道樹每月均做一次巡查，該株楓香樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。公園處深表哀傷及歉意。依照行道樹投保公共意外險之賠償金額，個人身故慰問金為15000元，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，公園處將積極協助家屬申請賠償事宜。

稍早林男女兒接獲噩耗後也趕往派出所進行筆錄，面對媒體詢問，女兒眼眶泛淚、哀慟地表示，「我已經沒有辦法接受我爸爸離開了，拜託……」，婉拒受訪後快步離開現場。據了解，女兒製作筆錄時表示，後續將向公燈處提告過失致死。

▼林男遭倒塌的路樹砸中頭部，送醫搶救不治。（圖／記者黃彥傑攝）

▲（獨家）台北市中山北路一段路樹倒塌。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲（獨家）台北市中山北路一段路樹倒塌。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲（獨家）台北市中山北路一段路樹倒塌。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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