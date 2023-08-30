　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／路樹壓死騎士最高賠600萬　公園處：積極協助家屬申請賠償

▲（獨家）台北市中山北路一段路樹倒塌。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲台北市中山北路一段路樹倒塌，壓死路過騎士。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市中山區中山北路一段30日中午發生路樹倒塌意外，一名67歲機車騎士撞擊樹幹，當場血流如注，送醫後因傷勢過重，於中午12時40分宣告不治。對此，台北市政府工務局公園路燈管理工程處表示，都有依規定每月執行巡查，對此意外深感哀傷與歉意，依照行道樹投保公共意外險之賠償金額，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，將積極協助家屬申請賠償事宜。

台市中山北路一段一株路樹無預警倒塌壓傷路過一名67歲男性騎士，傷者送至馬偕醫院已無呼吸心跳，公園處已派工班至現場了解狀況並排除交通影響。獲報消息後工務局及公園處均派員至馬偕醫院向家屬致意，同時協助家屬了解賠償事宜。公園處表示，已於13時30分排除倒樹，恢復交通。
 
公園處表示，倒伏之路樹為高13.6公尺、胸徑31.2公分之楓香，依照規定行道樹每月均做一次巡查，該株楓香樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。
 
針對此一不幸事件，公園處深表哀傷及歉意。依照行道樹投保公共意外險之賠償金額，個人身故慰問金為15000元，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，公園處將積極協助家屬申請賠償事宜。
 
公園處表示，北市共計9.2萬株行道樹，以現有公園處自111年起全面執行自巡12名、委外12名(總計24人)人力進行巡查維護，除日常修剪，颱風季節亦會加強修剪及支柱固定，每年均有辦理樹木病蟲害防治工程，另外，自105年起所有行道樹每5年進行健檢一次，去年(111年)進行第二次，再者公園處目前正在檢討行道樹修剪計畫，希冀能將意外事件降至最低。

ET快訊
快訊／6刀殺死鄰居！　男滿身血大街奔跑
快訊／捷運站外樹木倒塌！　30多歲女遭砸中
女穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾過慘死
《鬼家人》確定代表台灣　角逐奧斯卡「最佳國際影片」
快訊／當街砍死22歲女友　兇手抓到了
小薰襯衫扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎
爸爸騎車遭路樹砸死！　女兒到場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

藍指郭台銘「綠派來臥底的」　綠委：乾脆說柯文哲也是民進黨臥底

裝閃爆燈被Cheap酸「爛東西」　女議員嗆：什麼事也做不了的屁

前北市議長稱賴清德「坐著選」　籲國民黨要團結、對侯友宜有信心

助家長迎戰3大「開學大魔王」　賴清德：讓政府做你的靠山

大酸侯友宜政見惹議　《商周》回應了：小編沒有被fired

國民黨團對郭態度轉強硬　擬規劃視「喝咖啡」情況後主動出擊

當選後讓陳佩琪入總統府當醫生？　柯文哲：夫妻之間的玩笑話

與郭台銘「喝咖啡」不違反黨紀　國民黨：還是給黨員說話機會啦

英外委會報告稱「台灣為事實上獨立國家」　外交部︰感謝對台支持

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

藍指郭台銘「綠派來臥底的」　綠委：乾脆說柯文哲也是民進黨臥底

裝閃爆燈被Cheap酸「爛東西」　女議員嗆：什麼事也做不了的屁

前北市議長稱賴清德「坐著選」　籲國民黨要團結、對侯友宜有信心

助家長迎戰3大「開學大魔王」　賴清德：讓政府做你的靠山

大酸侯友宜政見惹議　《商周》回應了：小編沒有被fired

國民黨團對郭態度轉強硬　擬規劃視「喝咖啡」情況後主動出擊

當選後讓陳佩琪入總統府當醫生？　柯文哲：夫妻之間的玩笑話

與郭台銘「喝咖啡」不違反黨紀　國民黨：還是給黨員說話機會啦

英外委會報告稱「台灣為事實上獨立國家」　外交部︰感謝對台支持

全台最大萬聖慶典9／9回歸！雙人早鳥票5.3折　住2天1夜加人不加價

快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

富邦悍將4洋投確定！恩力搶下最後一席　伍茲可能留二軍

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

YT4000萬觀看！　「國民女友」朵芸親解名字密碼

藍指郭台銘「綠派來臥底的」　綠委：乾脆說柯文哲也是民進黨臥底

老司機出事了！高雄選妃名店被抄...他才做一半　怒傷2警下場曝

南韓漁民嘆：福島核廢水害「石斑魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

十二廚特價387元！寒舍APP限量餐券最低27折　加入會員送200元

我殺人了！萬華小黃運將6刀刺死鄰居　滿身血跑大街找警投案

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

政治熱門新聞

快訊／侯友宜怒了！選舉政見遭商周大酸　競辦憤怒：小編應嚴正道歉

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

郭台銘選總統　綠高層下令「4不」

邱顯智跑行程違規停車　會到警局自首「給自己一個警惕」

曾涉性騷判賠13萬　鄧佳華想入民進黨「不可能」

快訊／柯文哲「罰站25分鐘」等郭台銘致詞　兩人僅握手「沒喝飲料」

快訊／路樹壓死騎士最高賠600萬　公園處：積極協助家屬申請賠償

柯文哲僅對郭台銘說「3句話」就快閃

淡水線1車冒濃煙「600乘客急換車」

郭台銘堅持「郭上侯下」　連勝文爆曾與郭交流：他就是不給彈性

郭台銘遭控蹭柯文哲　還原事發經過

喊話綠營和台派「不要幫郭台銘連署」　他點2原因：增添變數

顧立雄觀察蔡英文4年：她留下2大重要資產

快訊／郭台銘「咖啡之約」延期！　與侯、柯達共識「不合穩輸」

更多熱門

相關新聞

騎士慘遭路樹奪命！女兒淚控公燈處過失致死

騎士慘遭路樹奪命！女兒淚控公燈處過失致死

台北市中山區中山北路一段今(30日)上午11時許傳出驚悚意外，一名騎士騎車行經83巷口時，突然一棵路樹倒下，當場砸中林姓騎士(67歲)頭部，救護人員到場時林男已經沒有呼吸，經送醫搶救仍宣告不治。死者女兒聞訊後十分哀慟，在筆錄時向警方表示後續將提告公燈處過失致死。

最新視角曝！退休運將剎車閃不過　普渡路上成冤魂

最新視角曝！退休運將剎車閃不過　普渡路上成冤魂

路樹倒塌畫面曝！騎士遭砸「滿地血」命危

路樹倒塌畫面曝！騎士遭砸「滿地血」命危

即／中山北路路樹倒塌　騎士無呼吸心跳搶救中

即／中山北路路樹倒塌　騎士無呼吸心跳搶救中

即／打瞌睡出事了！小貨車撞分隔島駕駛雙腳夾困

即／打瞌睡出事了！小貨車撞分隔島駕駛雙腳夾困

關鍵字：

工務局路燈路樹

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面