快訊／路樹壓死騎士最高賠600萬　公園處：積極協助家屬申請賠償

▲台北市中山北路一段路樹倒塌，壓死路過騎士。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區中山北路一段30日中午發生路樹倒塌意外，一名67歲機車騎士撞擊樹幹，當場血流如注，送醫後因傷勢過重，於中午12時40分宣告不治。對此，台北市政府工務局公園路燈管理工程處表示，都有依規定每月執行巡查，對此意外深感哀傷與歉意，依照行道樹投保公共意外險之賠償金額，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，將積極協助家屬申請賠償事宜。

台市中山北路一段一株路樹無預警倒塌壓傷路過一名67歲男性騎士，傷者送至馬偕醫院已無呼吸心跳，公園處已派工班至現場了解狀況並排除交通影響。獲報消息後工務局及公園處均派員至馬偕醫院向家屬致意，同時協助家屬了解賠償事宜。公園處表示，已於13時30分排除倒樹，恢復交通。



公園處表示，倒伏之路樹為高13.6公尺、胸徑31.2公分之楓香，依照規定行道樹每月均做一次巡查，該株楓香樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。



針對此一不幸事件，公園處深表哀傷及歉意。依照行道樹投保公共意外險之賠償金額，個人身故慰問金為15000元，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，公園處將積極協助家屬申請賠償事宜。



公園處表示，北市共計9.2萬株行道樹，以現有公園處自111年起全面執行自巡12名、委外12名(總計24人)人力進行巡查維護，除日常修剪，颱風季節亦會加強修剪及支柱固定，每年均有辦理樹木病蟲害防治工程，另外，自105年起所有行道樹每5年進行健檢一次，去年(111年)進行第二次，再者公園處目前正在檢討行道樹修剪計畫，希冀能將意外事件降至最低。