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極度冷血！高雄男酒駕撞死人肇逃　竟開車到超商輕鬆購物結帳

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蘇姓男子發生車禍不治，結果肇事者竟然逃逸，甚至還一臉無所謂的跑到超商買東西結帳，根本不把人命當回事，最後因為臉上插有玻璃碎片，被巡邏員警發現，當場逮捕。

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

29日晚間22時55分許，巡警經過橋頭區白樹路與甲樹路口時，發現一名48歲的蘇姓男子倒地，而他所騎乘的機車遭受撞擊，但是卻沒有見到其他車輛，懷疑肇事者已經落跑，員警先是叫來救護車，把蘇姓男子送醫，不過卻回天乏術。同時警方研判肇事犯嫌尚未走遠，立即進行地毯式搜索。

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事撞死人，竟一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在追查約20分鐘後，員警在肇事地點300公尺外的五林路段上找到肇事的自小客車，並在附近的超商發現一男子正在結帳，發現該名男子臉上有玻璃殘跡並聞到酒味，員警詢問他為何受傷，他不願意多說，不過員警判斷其為肇事逃逸嫌犯立即依準現行犯將其逮捕。

該名嫌犯是52歲的楊姓男子，經實施酒測後，酒測值超過標準。全案依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌，將楊男移送並建請地檢署聲押偵辦！

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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