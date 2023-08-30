賴清德躺著選？　民進黨中常委：不能重演2022「不必要的錯誤」

▲民進黨總統參選人賴清德被評論指「躺著選」。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘投入總統選舉，有評論指民進黨總統參選人賴清德在泛藍分裂狀況下，可「躺著選」。不過，民進黨英系中常委、立委蔡易餘今（30日）中午出席中常會前受訪說，不管是總統或立委選將，沒有人是「躺著選」，尤其越到選舉末期越不能犯錯，不能重演去年九合一選舉時「不必要的錯誤」；新系中常委、立委林俊憲也提醒，對賴來說，另一個更艱難的挑戰是國會過半。

媒體今天在中常會前詢問蔡易餘，目前總統選舉「四咖督」，賴清德是否躺著選？蔡易餘表示，民進黨歷經去年九合一選舉大敗，從谷底慢慢一步一步往上爬，從來沒有「躺著選」的問題，現在依舊非常戒慎恐懼地應付選戰的每一刻，尤其越到最後越不能犯錯，尤其不能像去年九合一選舉時，犯了許多不必要的錯誤，造成整個年輕世代與民進黨越離越遠。

蔡易餘指出，看得出來，經過賴清德這段時間的努力耕耘，尤其是到處下鄉、與不同選民面對面接觸、了解他們的需求，甚至現在開學了，大家也發現賴清德提出如何縮小就學貧富差距的政見，這都很有感，也是民調上來的主要原因。

蔡易餘提醒，不過，縱使民調有提高，民進黨還是要非常努力過好每一天，在基層每個人都是這樣的心情，沒有人會覺得，民進黨從總統到立委每個選將都是「躺著選」。

至於賴清德的支持度是否有難以突破天花板的狀況？蔡易餘說，事實上沒有，原本賴清德的支持度是3成5，現在已經漸漸拉到4成，甚至有的民調還在4成以上，可以看出，民進黨漸漸從谷底往上爬，趨勢是向上，未來的目標是要讓賴清德單獨過半，努力打好選戰是最要緊的。

林俊憲受訪時也說，對賴清德個人來講，另一個更艱難的挑戰就是國會過半，要拚國會過半，那真的是每一席都要計較，賴清德的輔選當然非常重要，他未來一定是最有人氣的助選員，就總統候選人的行程、路線、時間效率的安排，這在選戰來講是非常重要的。