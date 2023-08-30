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國際原能總署：福島排放核處理水　不會對民眾構成危險

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲IAEA指出，福島核電廠所排放核處理水的氚濃度在預期水準之內，不會對民眾構成危險。（圖／路透）

文／中央社斯德哥爾摩29日綜合外電報導

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長今天指出，日本福島第一核電廠所排放核處理水的氚濃度在預期水準之內，不會對民眾構成危險。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）訪問瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）期間告訴法新社：「到目前為止，我們已經能夠確認首批排放的核處理水中，不含任何達到有害水準的放射性核種。」

福島核災是全球最嚴重的核事故之一，日本在事發12年過後，於上週開始將核處理水排入太平洋，未來數十年將逐步排放相當於540座奧林匹克游泳池水量的核處理水。

葛羅西說：「（核處理水）最初排放情形符合我們預期…不過我們將持續（監測）…直到最後一滴排完為止。」

國際原子能總署24日對於日本排放經稀釋的核處理水進行獨立分析，結果顯示氚濃度「遠低於每公升1500貝克的容許限值」，遠低於日本國家安全標準。

儘管日本一再堅稱排放的核處理水無害，但此舉已引發日本漁民恐慌並觸怒中國，中國已暫停進口日本海鮮。

葛羅西也談到國際原子能總署與伊朗的合作，表示在核設施安裝攝影機的進展過慢。

2022年6月伊朗基於和西方國家關係惡化，切斷核設施的內多部監視攝影機的訊號，德黑蘭當局今年3月矢言重啟監控裝置。

針對伊朗核計畫的發展狀況，國際原子能總署預計近期將發布最新報告。

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