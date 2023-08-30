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日福島縣「中國騷擾電話」灌爆3200通　電信商：無法拒接某國來電

▲福島第一核電廠,核廢水。（圖／CFP）

▲日本福島第一核電廠24日開始將核廢水排入太平洋。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本24日開始排放福島第一核電廠的含氚核廢水（ALPS處理水），引發中國強烈反彈。日媒報導指出，福島縣的行政機關與學校，5天內至少接到了3200通來自中國的騷擾抗議電話，甚至影響到工作。電信集團日本電信電話（NTT）設立了針對騷擾來電的專門客服窗口，但表示無法阻斷特定國家來電或拒接國際電話。

日本TBS NEWS於30日報導指出，圍繞著核廢水排放問題，日本各地連續接到以中國國碼86開頭的騷擾電話，其中以福島最為頻繁。福島縣政府表示，截至28日縣內的各個市町村已經收到超過3200通來自中國的騷擾來電，其中學校與文化設施接到逾1000通。

福島市一名負責人表示，「我們在工作中接到大量電話，這對我們的工作造成了阻礙。」而福島縣警方接到的民眾諮詢有關騷擾電話已達到74件，為日本全國最多。

另據NHK報導，NTT東日本與西日本公司為受到國外來電騷擾的顧客設立了專門的客服窗口，不過由於NTT與外國通信運營商並無直接連繫，無法只拒絕特定國家號碼的來電，也不能完全停止接聽國際電話，只能透過網路服務或通訊設備設定來減輕騷擾的受害程度。

NTT提供的方法包含：開啟「來電顯示」功能可以確認來電號碼；開啟「號碼請求」功能可以在不響鈴的情況下拒絕未知號碼的來電；想要拒接特定電話號碼，須依據設備不同搭配「來電顯示」功能設定；使用光纖IP電話的顧客可以利用「拒絕騷擾電話服務」設定最多30組的拒接號碼。

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